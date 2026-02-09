Capturaron en el Valle a señalados de liderar banda dedicada al gota a gota en Chile

Los capturados tendrían una organización que hacía préstamos tipo gota a gota en diferentes ciudades de Chile. Foto: Policía Nacional

En el municipio de El Dovio, en Valle del Cauca, las autoridades colombianas en conjunto con las chilenas, capturaron a Disney Stiven Montoya y Erika Alejandro Castillo, señalados de ser cabecillas de una red criminal transnacional dedicada al préstamo ilegal conocido como “gota a gota”. Ambos eran requeridos por la justicia de Chile por los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero, mediante una notificación roja de Interpol.

La detención se logró tras diligencias de registro y allanamiento realizadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, en coordinación con la DIJIN-OCN Interpol y autoridades judiciales chilenas. Según informó el Ministerio de Defensa, el operativo fue posible gracias al intercambio de información y a la activación de capacidades conjuntas para ubicar a los requeridos en territorio colombiano.

La empresa y su método de intimidación

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían líderes de la organización criminal conocida como “La Empresa”, con presencia en varias ciudades de Chile. Esta estructura se dedicaba a otorgar préstamos informales con altos intereses, imponiendo cobros permanentes y una presión sistemática sobre sus víctimas.

Las autoridades detallaron que, ante el incumplimiento de los pagos, las personas eran sometidas a amenazas y hostigamientos progresivos, generando un entorno de miedo constante. Este modelo de extorsión es una de las principales expresiones de economías criminales que afectan a comunidades migrantes y sectores vulnerables.

La captura, una cooperación sin fronteras

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, señaló que la captura “demuestra que Colombia no será refugio para el crimen organizado”. Además, destacó el papel de la cooperación internacional. En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que “no hay escondite para quienes viven del delito” y reiteró el compromiso de cerrar el cerco contra estas estructuras.

Las autoridades avanzan ahora en los trámites de extradición, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red.