Calendario tributario en Cali: cuándo y cómo puede pagar

El pago oportuno de los impuestos distritales permite el acceso a descuentos y evita intereses moratorios durante la vigencia fiscal 2026.

La alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Hacienda, dieron a conocer el calendario tributario 2026 que fija las fechas para la declaración y el pago de los principales impuestos distritales.

La medida es aplicada a contribuyentes del Impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Tableros, estampillas y tasas distritales, con el fin de facilitar la programación de pagos y evitar intereses en mora.

En primer lugar, con el Impuesto Predial Unificado los contribuyentes que estén al día y no registren deudas podrán acceder a un descuento del 15% si pagan el impuesto en una sola cuota hasta el 30 de abril.

Aquellos que no apliquen al descuento podrán pagar el valor total hasta el 30 de septiembre, sin intereses de mora. Y la alcaldía advirtió que, a partir del 1 de octubre, se generarán los intereses moratorios sobre el valor total o saldo pendiente que corresponda a la vigencia fiscal 2026.

El de Industria y Comercio anual (ICA) gravable 2025, correspondiente a la vigencia fiscal 2026, junto con el impuesto complementario de Avisos y Tableros, deberán declararlo y pagarlo según los ingresos netos obtenidos en Cali y el último dígito del NIT sin incluir el dígito de verificación.

Quienes registren ingresos entre 32.998 UVT y menos de 131.952 UVT deberán declarar entre el 6 y el 10 de abril de 2026. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 32.998 UVT tendrán plazo entre el 4 y el 28 de mayo de 2026, teniendo en cuenta el último dígito del NIT.

Por su parte, las estampillas de Procultura, Prodesarrollo Urbano, Bienestar del Adulto Mayor, Justicia Familiar y la tasa Prodeporte deberán ser presentadas y pagadas de forma mensual, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente o en la fecha hábil correspondiente. Los vencimientos se extienden entre febrero de 2026 hasta enero de 2027.

Canales de pago habilitados

La presentación y pago de declaraciones tributarias podrá realizarlas de la siguiente manera:

En la Subdirección de Tesorería Municipal.

En establecimientos bancarios: GNB Sudameris, ITAU, Banco Occidente, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Av Villas, Bancoomeva y Popular.

Para la recepción y recaudo de ICA, Reteica a nivel nacional están habilitados Banco Davivienda y Banco de Bogotá.

Para el Impuesto Predial también están habilitados:

Corresponsales Gane y Efecty.

Pago por PSE en www.cali.gov.co o en la app Impuestos Cali.

Agilizadores de pago en el Hall Bancario (CAM) o el Edificio Bulevar.

Las personas que deberán reportar información son las naturales y jurídicas que, al 31 de diciembre de 2024, hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 3.500 UVT. El reporte aplica sobre terceros que recibieron ingresos acumulados iguales o superiores a 300 UVT durante el año gravable 2025 en Cali. Los plazos para la entrega será entre el 22 de julio al 14 de agosto de 2026, según el último dígito del NIT.

Finalmente, la alcaldía de Cali invitó a los contribuyentes a revisar las fechas, organizar sus pagos y cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones e intereses.