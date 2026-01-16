Estos son los peajes que subieron de precio en Antioquia

Imagen de referencia. El peaje Cisneros quedó con una de las tarifas más altas para camiones. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Este viernes 16 de enero comenzaron a aplicar nuevas tarifas en Antioquia que impactan vehículos particulares y al transporte de carga en el departamento. El ajuste rige en estos peajes: Cisneros, Amagá, Puerto Berrío, Aburrá y La Pintada.

Estos peajes están ubicados en vías claves para la conexión del norte y nordeste antioqueño, el acceso al oriente del departamento, la salida al suroeste y la movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá.

El peaje de Cisneros se convirtió en el más costoso. Así quedaron las tarifas:

Categoría I: COP 29.400

Categoría II: COP 35.600

Categoría III: COP 35.600

Categoría IV: COP 35.600

Categoría V: COP 85.200

Categoría VI: COP 107.600

Categoría VII: COP 123.700

El de Amagá estableció una tarifa de COP 20.600 para categoría I, y de COP 80.500 para vehículos de carga pesada, impactando uno de los principales corredores viales hacia el suroeste antioqueño.

Mientras que el peaje de Puerto Berrío, tuvo un aumento a COP 14.083 para categoría I, así como el de Aburrá que quedó en COP 27.300. Y el de La Pintada quedó en COP 27.300.

“En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje”, explicó la ANI sobre estos y otros aumentos que hubo en peajes del país.

Sin embargo, no son los únicos peajes que han tenido aumentos en el departamento. Estos son los otros peajes que tuvieron cambios en sus tarifas:

En el peaje El Trapiche y Cabildo las tarifas quedaron para vehículos livianos en COP 20.300 y para camiones de gran capacidad en COP 86.500.

Y el de Pandequeso, en jurisdicción de Donmatías, quedó con un valor de 17.700 pesos para vehículos automóviles, camperos y camionetas.

El de Copacabana (Guarne) es uno de los que tiene mayor flujo vehicular entre el área metropolitana y el oriente antioqueño y su tarifa aumentó a COP 18.500 para vehículos livianos y COP 90.400 para carga pesada.

Por su parte, el peaje Palmas El Retiro tiene el cobro más bajo para automóviles con un valor de COP 13.500, mientras que los camiones de seis ejes o más tendrán que pagar COP 53.700.