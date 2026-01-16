¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

Imagen de referencia. El calendario de 2026 incluye 18 festivos, de los cuales 11 se celebrarán lunes. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para volver a disfrutar de otro puente festivo en Colombia, luego del descanso por Reyes Magos en enero, los ciudadanos deberán esperar hasta marzo. El calendario oficial de festivos no contempla ningún día feriado durante febrero.

Lea: Estos son los peajes que subieron de precio en Antioquia

El próximo festivo nacional será el Día de San José, que se conmemora el jueves 19 de marzo, pero se traslada para el lunes 23. Esta fecha será el segundo puente festivo del año y aplica en todo el territorio nacional.

La Ley Emiliani es aquella que permite mover los festivos religiosos al lunes más cercano, lo que permite facilitar los fines de semana largos que promueven el turismo y favorece el descanso extendido de los trabajadores. Los demás quedaron distribuidos de la siguiente manera:

18 de mayo (Ascensión de Jesús)

8 de junio (Corpus Christi)

15 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)

29 de junio (San Pedro y San Pablo)

20 de julio (Fiesta de la Independencia)

17 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (Día de la Raza)

2 de noviembre (Celebración de Todos los Santos)

16 de noviembre (Independencia de Cartagena)

Le puede interesar: Definido el aumento de COP 400 en el pasaje de Transmetro, ¿cuándo se empieza a cobrar?

Para 2026, el calendario incluye 18 días feriados, de los cuales 11 caerán lunes. Tras el festivo de San José, el siguiente día de descanso será en Semana Santa, el jueves 2 de abril, correspondiente al jueves Santo.

Y como el del Jueves Santo, hay otros en el calendario que no se trasladan y se celebran en su fecha fija:

2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

7 de agosto (Batalla de Boyacá)

8 de diciembre (Fiesta de la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)