Cali: Alcaldía acata suspensión del decreto que creaba mesas de diálogo con manifestantes

En la mañana de este martes 15 de junio se conoció la decisión del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali que acepto y dictó medida cautelar contra el decreto que el 31 de mayo había firmado el alcalde de la ciudad en el que se “institucionalizó” una mesa de diálogo con los manifestantes del paro nacional. El mandatario señaló que respetarán la decisión pero interpondrán un recurso para saber si “el diálogo es una ruta cerrada o adecuada” para buscar salidas a la profunda crisis social que se vive en la ciudad.

La acción de nulidad fue interpuesta por María del Mar Machado señalando que el decreto desconocía que las competencias para el manejo de las manifestaciones son competencia del presidente de la República, Iván Duque, y no del alcalde de la ciudad. En diálogo con Blu Radio, Machado señaló que no se opone al diálogo y que la suspensión no implica que el decreto sea anulado, sino que la Alcaldía “tiene 30 días para demostrar, a través de argumentos de ley, donde establece que tiene la razón”. Luego de esto, agregó, será un juez administrativo quien decida si el decreto estaba viciado por falta de competencias o no.

También le puede interesar: Comité del Paro Nacional anuncia el cese temporal de las movilizaciones

Machado también precisó que los manifestantes que realizan bloqueos en algunas vías de la ciudad se estaban amparando en este decreto, en el cual se impedía la intervención de la fuerza pública para disolver estos puntos, para impedir la circulación de vehículos. El mandatario resaltó que en ningún momento el decreto buscaba aceptar ni permitir los bloqueos que afectan la movilidad de los caleños.

Ospina agregó que los acuerdos alcanzados gracias al decreto en 22 puntos de bloqueos se mantendrán vigentes e invitó María del Mar Machado a que se comuniquen y dialoguen. El alcalde también manifestó que respetan la decisión tomada por el Juzgado y comunicó que en los próximos tres días interpondrán un recurso en el que insistirán que el diálogo es la única herramienta posible para atender las solicitudes de los marchantes y solucionar los problemas en la ciudad.

También puede leer: Lo que se sabe del asesinato del cantante Junior Jein

El decreto fue firmado en la noche del 31 de mayo por el alcalde y por los jóvenes de la Unión de Resistencias de Cali - Primera Línea Somos Todos y Todas, a quienes reconocieron como un movimiento autónomo, y buscaba establecer mesas de diálogo con las autoridades locales y otros sectores de la sociedad, así como crear un “Canal de Salvaguarda de Vidas” para verificar las capturas y el traslado de las personas en el marco de la protesta social.