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Cali impulsa corredor turístico en el oeste de la ciudad: integra arte y biodiversidad

La iniciativa conecta puntos emblemáticos como el Museo La Tertulia, el Parque de los Gatos y el Zoológico de Cali en un recorrido que busca posicionar a la ciudad como destino de turismo sostenible.

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Redacción Colombia
21 de marzo de 2026 - 08:05 p. m.
Recorrido por el Corredor del Oeste conecta espacios emblemáticos de la ciudad.
Recorrido por el Corredor del Oeste conecta espacios emblemáticos de la ciudad.
Foto: Alcaldía de Cali
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Una nueva ruta turística en el oeste de Cali comenzó a tomar forma con un recorrido liderado por la secretaria de Turismo y el Zoológico de Cali. La iniciativa, desarrollada recientemente, conecta espacios culturales, urbanos y ambientales a lo largo del río Cali y busca posicionar a la ciudad como un destino de turismo sostenible, en un momento en el que la administración local busca impulsar estrategias para fortalecer su oferta turística.

El llamado Corredor del Oeste articula puntos emblemáticos como el Museo La Tertulia, el Parque de los Gatos y el Zoológico de Cali, en un trayecto que propone una experiencia que mezcla memoria, arte público y biodiversidad en un mismo recorrido urbano.

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Un recorrido que conecta cultura y naturaleza

El recorrido inicia en el Museo La Tertulia, un referente del arte moderno desde 1968, y avanza por el corredor del río Cali, donde el espacio público se convierte en escenario cultural. Alí, obras como “Las novias del Gato” marcan un punto de conexión entre la identidad caleña y su narrativa artística, antes de continuar hacia el zoológico de Cali, reconocido en América Latina por su trabajo en conservación y educación ambiental. El cierre del recorrido refuerza el enfoque de la ruta, entender el turismo no solo como visita, sino como experiencia ligada a la sostenibilidad.

Una apuesta por transformar la relación con la ciudad

Desde la administración distrital, la iniciativa se plantea como una forma de transformar la relación de los ciudadanos con su entorno. “Nuestro objetivo es que Cali sea reconocida por una oferta turística integral. Esta ruta es el ejemplo de cómo el arte, la cultura y la naturaleza se entrelazan para ofrecer experiencias de clase mundial”, explicó la secretaria de Turismo, María Fernanda Campuzano.

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En ese sentido, el guía de la jornada de inauguración, Esteban Angulo, destacó que “el impacto del recorrido va más allá de la experiencia puntual. Es fundamental que las personas conozcan de cerca nuestra oferta para que se conviertan en embajadores. No solo recorremos calles, estamos activando el sentido de pertenencia”.

El turismo como herramienta de ciudad

El Corredor del Oeste se suma a otras apuestas que Cali ha impulsado en distintos sectores, donde el turismo se plantea como una herramienta para dinamizar la economía, recuperar espacios públicos y transformar la percepción de los territorios. En este caso, la estrategia se centra en un recorrido accesible que integra paisaje, cultura y ciudanía.

Además, se trata de una experiencia gratuita que la ciudadanía puede disfrutar a través de convocatorias y recorridos guiados promovidos por la secretaria de turismo, lo que abre la puerta que más personas se conecten con esta apuesta de la capital vallecaucana.

Por Redacción Colombia

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