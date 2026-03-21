La visita de J Balvin al barrio Obrero de Cali; la ciudad se prepara para concierto

J Balvin recorrió el barrio Obrero, uno de los epicentros de la cultura salsera en Cali. La visita hace parte de una apuesta por posicionar a la ciudad como escenario de grandes eventos. Foto: Alcaldía de

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A pocas horas de su concierto este sábado 21 de marzo en el Estadio Pascual Guerrero, J Balvin llegó a Cali y recorrió el barrio Obrero, epicentro histórico de la salsa, en una visita con la que la alcaldía busca reactivar la zona desde lo cultural y lo económico, la ciudad se activó entre música, seguridad reforzada y una agenda que mezcló cultura popular y espectáculo en plena calle.

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El paso del artista por este sector, acompañado por el alcalde Alejandro Eder, no solo hace parte de las actividades previas al espectáculo de gran formato, sino que refleja la apuesta de la ciudad por posicionarse como destino de eventos internacionales.

Se convirtió en la antesala del concierto, con calles de gente que lo esperaban, cierres de seguridad y un despliegue institucional. Este fin de semana se esperan más de 16.000 visitantes y un impacto económico que superaría los COP 20.000 millones.

Una antesala que se vivió en la calle

El regreso de Balvin a Cali, tras más de seis años sin presentarse en la ciudad, comenzó lejos del escenario. En el barrio Obrero, el artista recorrió espacios emblemáticos como el Museo de la Salsa, Cali Vinyl y La Matraca, en un tránsito simbólico por la memoria musical de la ciudad. Para Balvin “no hay lugar en el mundo donde se escuche más salsa que en Cali”.

El recorrido estuvo marcado por un fuerte esquema de seguridad, presencia de Policía y acompañamiento logístico, mientras decenas de personas se aglomeraban a su paso entre celulares, aplausos y música. Durante el recorrido también estuvo acompañado por creadores de contenido como el influencer El Mindo y el piloto colombiano Óscar Tunjo, quienes hicieron parte de la jornada.

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La visita se transformó en una escena espontánea; la música se tomó la calle, los asistentes corearon sus canciones, En el Museo de la Salsa, Balvin recorrió la historia del género junto a gestores culturales del barrio y recibió explicaciones sobre figuras clave de la música caleña. Luego en Cali Vynil, se detuvo a interactuar con coleccionistas, tomó uno de los vinilos del lugar y lo puso él mismo, compartiendo varios minutos alrededor de la tornamesa mientras sonaban clásicos del género.

El recorrido continuó en espacios tradicionales como La Matraca, donde fue recibido por músicos locales y termino sumándose a un momento musical en plena calle. Además, interpretó clásicos salseros como “Cali Pachanguero”, junto a músicos de la zona y acompañado por el alcalde Alejandro Eder, a lo que el artista comentó durante su recorrido: “me encanta la vibra, la gente, tengo muy buenos amigos en Cali. Es como regresar a casa. Aquí fue donde gran parte de mi carrera fue crucial para entrar con el reguetón en Colombia”.

Cultura y narrativa institucional

Durante la visita, el alcalde Alejandro Eder acompañó el recorrido y enmarcó el momento dentro de una apuesta más amplia por la cultura como herramienta de transformación. “Le estamos apostando a unir y reconciliar a Cali a través de la cultura. Este es un barrio emblemático donde la salsa echó raíces, pero donde también habrá arte urbano y nuevas expresiones”.

El recorrido incluyó la presentación de más de 60 murales en el barrio Obrero, realizados por artistas del territorio, que empiezan a transformar el paisaje urbano con propuestas que combinan elementos de fauna y flora de la región, así como incluyen referencias a la salsa, manteniendo viva la identidad cultural del sector, una intervención que busca conectar la tradición salsera con el arte urbano contemporáneo y fortalecer el turismo en la zona.

El concierto como motor económico

Más allá de la emoción que genera el regreso del artista, el evento tiene un impacto medible. Según el Sistema de Información Turística Regional (SITUR), Cali espera la llegada de más de 16.000 visitantes, lo que impulsaría una ocupación hotelera superior al 60 %. Así como se estima ingresos por más de COP 20.000 millones por el turismo.

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“Este concierto sigue posicionando a Cali en el circuito nacional e internacional de grandes espectáculos. Aquí demostramos capacidad institucional y generamos confianza para la inversión”, aseguró Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico.

A esto se suma un componente social que busca dejar huella más allá del espectáculo. En articulación con la Alcaldía y el equipo del artista, se proyecta la recuperación de la cancha del Parque La Orqueta, en la Comuna 20, como parte del legado del evento en territorio.