Cali se posiciona como destino turístico en Semana Santa y atrae miles de visitantes

Espacios como Cristo Rey, Tres Cruces y Pance concentraron a cientos de visitantes durante la temporada. Foto: Alcaldía de Cali

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La capital vallecaucana cerró la Semana Santa con gran movimiento. Entre recorridos religiosos, conciertos y planes al aire libre, Cali se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban vivir la temporada desde distintas experiencias.

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Más de 55.000 visitantes llegaron durante estos días, en una apuesta que combinó tradición, cultura y naturaleza, y que sigue posicionando a la ciudad como un destino que va más allá de sus referentes habituales.

Una ciudad que mezcla tradición y nuevas experiencias

El Centro Histórico fue uno de los principales escenarios. Allí, las rutas religiosas guiadas llevaron a locales y visitantes por templos emblemáticos, mientras en las noches hubo proyecciones en las fachadas de espacios tradicionales.

La programación cultural también tuvo un papel protagónico. Durante varios días, conciertos de música clásica se extendieron por distintos puntos de Cali, llegando no solo a escenarios tradicionales, sino también a barrios y corregimientos.

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Además, los centros tutelares, ecoparques y zonas como Pance se consolidaron como algunos de los espacios más visitados. La Alcaldía expresó que estas jornadas contaron con acompañamiento de organismos de socorro y entidades distritales, lo que permitió el desarrollo de las actividades sin mayores contratiempos.

Una apuesta por consolidar el turismo

En medio de este panorama, la secretaria de turismo de Cali, Mabel Lara se ha referido al crecimiento que ha tenido Cali en este tipo de turismo, destacando la manera en que la ciudad ha venido diversificando su oferta.

Cali no ha sido un destino religioso “premiado” en Semana Santa, pero viene creciendo diversificando su economía: empleo local, turismo y comercio.



Más de 55.000 turistas llegaron a la ciudad consolidando como destino turístico alternativo

•La ocupación hotelera fue cercana al… pic.twitter.com/ctu7bNBhEp — Mábel Lara (@MabelLaraNews) April 6, 2026

El balance también refleja una ciudad que busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico durante Semana Santa, más allá de los circuitos tradicionales.