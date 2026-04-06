Por aparición de grietas evacuaron el barrio Kennedy en Bucaramanga

Al menos 45 viviendas presentan daños estructurales. Autoridades mantienen monitoreo y algunas familias ya han evacuado por riesgo de colapso. Foto: Redes sociales

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Más de 130 personas se encuentran en riesgo en el barrio Kennedy, en Bucaramanga, tras las afectaciones estructurales registradas en al menos 45 viviendas, en medio de la actual temporada de lluvias.

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La situación llevó a la realización de un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tras el cual la Alcaldía intensificó las acciones de seguimiento en la zona. Durante una nueva visita técnica, se caracterizaron cerca de 45 familias, que conforman 133 personas, cuyas viviendas presentan daños y condiciones que requirieron la evacuación y monitoreo.

Viviendas con grietas y riesgo estructural

De acuerdo con las autoridades, las recientes precipitaciones han generado afectaciones en las estructuras de varias viviendas, lo que mantiene bajo monitoreo permanente a las familias del sector.

Didier Augusto Rodríguez León, de la Oficina de Gestión del Riesgo, explicó que “en las inspecciones se han identificado grietas, desprendimientos y fallas en muros, pisos y fachadas, lo que ha llevado a recomendar la evacuación preventiva en algunos casos. Además, se mantiene el monitoreo permanente en la zona, evaluando el estado estructural de las viviendas y priorizando medidas para proteger la vida de los habitantes”.

Familias evacuando y sin alternativas claras

Algunas familias ya han comenzado a abandonar sus viviendas ante el riesgo de colapso, mientras otras permanecen en el sector a la espera de soluciones. Habitantes del barrio aseguraron a medios locales, que varias casas presentan daños progresivos y que la situación se ha agravado en las últimas semanas.

“Nos dicen que desalojemos, pero muchos no tenemos para dónde ir”, es uno de los mensajes que se repite entre los residentes, quienes advierten sobre las dificultades para asumir costos de arriendo o reubicación inmediata.

En algunos casos, las viviendas presentan aberturas considerables en sus estructuras, lo que ha incrementado la preocupación por posibles colapsos. Además, algunos habitantes también han señalado que las fallas estructurales se habrían intensificado tras intervenciones recientes en redes de alcantarillado y trabajos de repavimentación en el sector.

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Monitoreo y llamado a la comunidad

Desde la Alcaldía de Bucaramanga se ha reforzado la presencia institucional en el barrio Kennedy, con el objetivo de brindar acompañamiento técnico y social a las familias afectadas.

Las autoridades reiteraron que se mantendrá el monitoreo permanente en la zona, especialmente ante la continuidad de las lluvias, con el fin de prevenir emergencias mayores. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para reportar cualquier cambio en las estructuras de las viviendas y atender las recomendaciones de evacuación cuando sea necesario.