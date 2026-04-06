Santa Marta cerró Semana Santa con 110 mil visitantes, alta ocupación y cero muertos en vías

Santa Marta vivió una de sus semanas turísticas más activas del año. Foto: Instituto Distrital de Turismo en Santa Marta

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Santa Marta y el Magdalena cerraron la Semana Santa con un balance positivo en turismo, movilidad y seguridad, consolidándose una vez más como uno de los destinos más visitados del Caribe colombiano.

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Las cifras preliminares reportadas por Cotelco, la Alcaldía Distrital, Gobernación del Magdalena y las autoridades policiales dan cuenta de una temporada marcada por la alta afluencia de visitantes, la estabilidad operativa y la reducción de la accidentalidad en carretera.

La ciudad mantuvo una alta dinámica durante toda la semana, con visitantes que se distribuyeron entre la oferta hotelera formal, apartamentos, cabañas, fincas y viviendas de familiares, una característica propia del comportamiento turístico de Santa Marta. Destinos como El Rodadero, el Parque Tayrona, Minca y los ríos de la Sierra Nevada concentraron gran parte del flujo de viajeros.

A esto se sumó la conectividad aérea, con un promedio cercano a 37 vuelos diarios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y la llegada de pasajeros internacionales, lo que permitió fortalecer la presencia de turistas extranjeros durante la temporada.

Ocupación cercana al 70 % y 110 mil visitantes

El primer balance fue entregado por Cotelco Magdalena, que estimó la llegada de cerca de 110.000 visitantes durante toda la temporada, provenientes principalmente de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Valledupar y Medellín.

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De acuerdo con el gremio hotelero, la ocupación en la oferta formal se proyectó entre 63% y 68%, pero entre jueves y sábado alcanzó un promedio cercano al 70%, siendo los días de mayor demanda. También destacó la llegada de cerca de 500 pasajeros internacionales a través de la ruta de Copa Airlines, lo que ratifica el aporte del mercado externo.

Cotelco resaltó además el trabajo conjunto con las autoridades civiles, militares y policiales, así como la atención oportuna a situaciones menores relacionadas con servicios públicos y la movilidad, especialmente con la habilitación del puente militar sobre el río Mendihuaca.

Presencia institucional y balance positivo en movilidad

El alcalde Carlos Pinedo Cuello destacó que la ciudad mantuvo presencia institucional permanente en playas, corredores turísticos, zonas rurales, Minca, el Parque Tayrona y los ríos de la Sierra Nevada. “Santa Marta sigue posicionándose como un destino confiable, seguro y con una oferta turística diversa”, afirmó el mandatario, al destacar el trabajo articulado con el sector privado y los organismos de seguridad.

En materia de movilidad, la Secretaría reportó el ingreso de 148.973 vehículos y la salida de 157.237, además de un promedio de 37 vuelos diarios en el aeropuerto Simón Bolívar durante los días de mayor afluencia.

Movilidad estratégica y respaldo regional

Desde la Gobernación del Magdalena, la lectura del balance también estuvo centrada en el impacto regional que dejó la Semana Santa sobre la movilidad, la seguridad y la economía turística.

La gobernadora Margarita Guerra destacó que la articulación entre el Gobierno departamental, la fuerza pública y los municipios permitió acompañar una temporada de alta demanda sin mayores contingencias en los principales corredores viales y destinos del departamento.

La mandataria resaltó que el Magdalena logró sostener un flujo superior a 306 mil vehículos movilizados y, al mismo tiempo, cerrar la temporada con cero personas fallecidas en accidentes de tránsito.

“Estas cifras muestran que cuando las instituciones trabajan coordinadas, se protege la vida, se fortalece la confianza y se le responde al territorio en momentos clave para su economía”, señaló la gobernadora en el balance entregado al cierre de la jornada.

Guerra insistió además en que la temporada deja señales positivas para la agenda turística y productiva del departamento, no solo por la llegada masiva de visitantes a Santa Marta, Minca, Tayrona y los municipios costeros, sino por la capacidad institucional para sostener servicios, seguridad y movilidad.

Para la Gobernación, el resultado refuerza la apuesta de consolidar al Magdalena como un destino competitivo, seguro y con respaldo regional en temporadas de alta afluencia.

Más de 306 mil vehículos y reducción histórica de accidentes

El balance de seguridad estuvo respaldado por la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Policía del Magdalena, que desplegaron controles en corredores viales, playas, municipios aledaños y puntos turísticos estratégicos, en coordinación con Ejército, Armada, Guardacostas y autoridades de tránsito.

Desde Santa Marta, el comandante de la Metropolitana, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, destacó el componente preventivo durante el retorno de miles de viajeros. “La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad vial y la tranquilidad de todos los ciudadanos que se movilizan por esta región del país. Invitamos a los conductores a continuar adoptando conductas responsables que permitan un retorno seguro a casa”, señaló el oficial, al referirse a los puestos pedagógicos instalados en los accesos a la ciudad.

Por su parte, el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Javier Alberto Duarte Reyes, resaltó el comportamiento ciudadano y el impacto de la estrategia conjunta con la Gobernación y las autoridades locales. “Nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos es primordial. Estos resultados reflejan el trabajo articulado para proteger la vida, fortalecer la convivencia y garantizar la movilidad en todo el departamento”, indicó el coronel.

La Policía del Magdalena informó que durante la Semana Santa se movilizaron más de 306 mil vehículos por las carreteras del departamento, con 528 comparendos impuestos, principalmente por no portar casco, conducir sin licencia y manejar bajo efectos del alcohol.

Uno de los resultados más destacados fue la reducción de la siniestralidad vial: este año se registraron dos accidentes, cuatro lesionados y cero personas fallecidas, frente a los cinco siniestros y dos muertos reportados en la misma temporada de 2025.

A esto se suman 27 capturas, la incautación de cinco armas de fuego, cerca de 3.000 gramos de estupefacientes y la recuperación de cuatro vehículos, cifras que, según las autoridades, reflejan una temporada segura y organizada para residentes y visitantes.