Asesinaron a la lideresa indígena Omaira Pancho Sanza, en Cauca

Pancho Sanza era, además, comunera del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco. Foto: Redes sociales - Alcaldía de Inzá, Cauca

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Omaira Pancho Sanza, lideresa indígena, integrante de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas y comunera del Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco, fue asesinada esta semana en el municipio de Inzá, Cauca.

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Leonardo González, coordinador de Indepaz, informó que con este hecho ascendió a 74 el número de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia durante lo corrido de 2026. “Defender derechos y representar a las víctimas no puede seguir costando la vida. Es urgente esclarecer este hecho y fortalecer las medidas de protección”, aseguró.

¿Qué pasó?

El ataque ocurrió el pasado 22 de junio en la vereda Quiguanas, zona rural de Inzá. Hombres armados que se desplazaban en motocicleta interceptaron a la lideresa y le dispararon múltiples veces, lo que le provocó la muerte en el mismo lugar.

Su muerte fue confirmada recientemente por las autoridades indígenas y se reportó, además, que durante el mismo hecho resultaron heridas otras dos personas, incluyendo una menor de edad. Ambas fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica y, por el momento, permanecen estables.

El Resguardo Indígena de Santa Rosa de Capicisco rechazó el homicidio de Omaira Pancho Sanza y expresó su solidaridad con la familia de la víctima, así como con las distintas organizaciones del municipio, y solicitó el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para hacer seguimiento al caso. Por su parte, Indepaz reportó que los grupos que tienen presencia en el municipio son el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental-EMC y estructuras criminales de carácter local.

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Por esa misma razón, las autoridades indígenas le pidieron al Gobierno Nacional y a la Gobernación del Cauca que se intensifiquen las acciones para enfrentar la violencia que afecta a los territorios ancestrales de Tierradentro. La Alcaldía de Inzá, a su vez, rechazó el asesinato y recordó la labor de la lideresa dentro de los procesos comunitarios y la representación de víctimas.