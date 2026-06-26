Advierten sobre páginas falsas que ofrecen el trámite de pasaportes en Córdoba

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Quienes estén adelantando el trámite del pasaporte en el departamento de Córdoba podrían terminar siendo víctimas de estafa. Así lo advirtió la Gobernación que, luego de detectar la circulación de páginas web fraudulentas que suplantan la identidad de la Oficina de Pasaportes, pidió extremar las precauciones. Le contamos.

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Según informó la administración departamental, se han detectado plataformas que, debido a los tiempos de espera habituales en el proceso, aprovechan para ofrecer supuestos servicios, asegurar citas o adelantar el trámite del documento. Básicamente, obtienen el dinero de los ciudadanos mediante falsas gestiones: exigen pagos adelantados por internet y entregan comprobantes digitales falsificados, a simple vista, similares a uno oficial.

Pero luego, cuando las personas acuden a la Oficina de Pasaportes convencidas de haber completado el proceso, y preguntan por el trámite, les es informado que el pago realizado no aparece registrado en el sistema, que el dinero fue consignado a terceros ajenos a la Gobernación.

Frente a esto, la Oficina de Pasaportes ha aclarado que el único canal autorizado para solicitar una cita es la plataforma CITAPP, que se encuentra disponible si se ingresa desde el portal oficial de la entidad. De lo contrario, cualquier página diferente que solicite consignaciones o cobros previos debe ser considerada sospechosa, pues no existen funcionarios o externos que puedan adelantar o manejar un proceso distinto en el trámite.

Entonces, ¿cuáles son los pasos que deben seguirse para obtener el pasaporte en Córdoba?

El director de la Oficina de Pasaportes, Alex Rangel, reiteró que en el procedimiento oficial no se contemplan los pagos online y que únicamente “a través de la página web de la Gobernación se agenda la cita, y ese paso es completamente gratis. Ningún pago de este trámite se realiza por internet de manera virtual”.

Luego de realizar el agendamiento, el trámite únicamente continúa de manera presencial. ¿Por qué? Porque es en la cita, durante el procedimiento, que el personal verifica la documentación presentada por el ciudadano, realiza la toma de fotografía y el registro de las huellas dactilares. Esto es necesario para que, al finalizar, se entregue al usuario el desprendible real con el que deberá realizar el pago correspondiente en la entidad bancaria autorizada, que en este caso es el banco Sudameris.

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La Gobernación y la Oficina de Pasaportes invitaron a la ciudadanía a verificar siempre que se estén utilizando los canales oficiales antes de suministrar información personal o efectuar cualquier pago relacionado con trámites institucionales y, así, evitar ser víctimas del modelo de estafa.