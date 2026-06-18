Capturan a dos personas que atacaron un bus del MÍO en Cali; un niño resultó herido

Imagen del video en redes sociales en el que se evidencia el ataque en la ventana del bus MÍO. Foto: Redes sociales

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La Policía Metropolitana de Santiago de Cali capturaron, en la mañana del jueves 18 de junio, a dos personas en el barrio Potrero Grande tras una discusión que derivó en un ataque a un bus del Sistema de Transporte Masivo MÍO, en el que un menor de edad resultó herido.

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El brigadier general Herbert Benavidez explicó que el ataque al bus se produjo tras una confrontación entre el conductor del vehículo, sus pasajeros y dos ocupantes de una motocicleta.

Según versiones de testigos, todo se desencadenó cuando la moto intentó adelantar al bus sin respetar las señales de tránsito. En medio de la discusión, los ocupantes de la motocicleta lanzaron una piedra contra las ventanas del MÍO e impactaron el vidrio junto al asiento en el que viajaba un menor de 11 años con su madre.

Las esquirlas del vidrio lesionaron al niño en la cara. Así lo explicó Benavidez: “producto de este acto de intolerancia, se hace un lanzamiento de un objeto contundente contra uno de los vidrios del vehículo; esto produce unas lesiones sin gravedad a un menor de edad”. Hasta el momento se desconocen los detalles del estado de salud del menor.

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Tras el incidente, las unidades de la Policía Metropolitana acudieron al lugar y capturaron a los ocupantes de la motocicleta: una mujer de 51 años y un hombre de 53 años. Ambos podrían responder por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las sanciones legales que correspondan.

El Código Penal colombiano establece para el delito de daño en bien ajeno penas de 16 a 90 meses de prisión y multas de 6,66 a 37,5 salarios mínimos. En el caso de las lesiones personales, las sanciones dependen de la gravedad: si la incapacidad es menor a 30 días, la pena va de 1 a 2 años de cárcel; si supera ese tiempo, puede llegar hasta 54 meses.