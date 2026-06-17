Dairo Padilla Nastacuas, líder social indígena Awá, fue asesinado en Tumaco, Nariño

El hecho ocurrió dentro de un resguardo indígena del Pacífico nariñense. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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Dairo Padilla Nastacuas, líder indígena reconocido por su trabajo comunitario en el Resguardo Chinguirito Mira y la defensa de los derechos colectivos del pueblo Awá, que vive en un territorio marcado por la presencia de actores armados ilegales, fue asesinado el pasado domingo 14 de junio en zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño.

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El ataque contra el hombre de 37 años tuvo lugar en el Resguardo indígena Chinguirito Mira, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda del líder comunitario y comenzó a disparar. Padilla fue alcanzado por las balas y perdió la vida en el lugar, mientras que su esposa, que también lo acompañaba, resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención urgente.

Hasta el momento, la mujer permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas y el asesinato del líder sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este caso ya son 68 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2026.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT (Alerta Temprana) 013/25, que incluye al municipio de Tumaco con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, aseguró la misma entidad. Entre los grupos que tienen presencia allí figurarían la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tránsito del ELN, tránsito del Frente 30 y las bandas de carácter local. En el mismo territorio tiene jurisdicción la Tercera División del Ejército Nacional.

Luego de lo ocurrido, la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (ORIPAP) manifestó su preocupación por la situación de seguridad en la región y advirtió que los hechos de violencia continúan afectando de manera directa a los procesos organizativos y a las comunidades asentadas en este territorio.

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El primer líder social asesinado este año, según el reporte de Indepaz, fue el docente Jorge Luis Burgos, en Montería, Córdoba, tras ser hallado en su vivienda con signos de violencia y estrangulamiento el 7 de enero.

Las organizaciones indígenas y sociales expresaron su rechazo y solicitaron a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para establecer los responsables del crimen.