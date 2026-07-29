Tragedia en Cauca: un hombre y una mujer murieron tras caer de un parapente

Imagen del video que circula en redes sociales en el que se evidencia el parapente que impactó en la ladera de una montaña. Foto: Redes sociales

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Dos personas murieron este miércoles 29 de julio tras sufrir un accidente mientras practicaban parapente en el departamento del Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Jaider Zúñiga, de 27 años, y Marine Ussa Sarria, de 31 años, oriundos del municipio de Piendamó.

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El suceso ocurrió en la mañana, cuando el hombre y la mujer se desplazaban en el parapente por una zona rural ubicada entre los municipios de Piendamó y Silvia.

Según testigos, las víctimas habrían perdido el control del artefacto mientras realizaban una maniobra en pleno vuelo, lo que provocó que cayera sobre la ladera de una montaña. Esta versión continúa siendo estudiada por las autoridades, quienes siguen adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Tras la caída, ambos fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona y trasladados a centros asistenciales cercanos. La mujer llegó a un hospital aproximadamente a las 11:20 a.m., presentando politraumatismos, trauma craneoencefálico y múltiples fracturas. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las lesiones. El hombre, por su parte, ingresó sin signos vitales al centro asistencial.

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En videos difundidos en redes sociales se evidencia que el parapente quedó sobre la montaña, hasta donde llegaron organismos de socorro, quienes trasladaban a una de las víctimas en una camilla.

Agentes de la Policía Nacional y de la SIJIN se desplazaron al lugar para adelantar las diligencias correspondientes. Las autoridades trabajan en establecer si el accidente se produjo por un error humano, una falla técnica o factores relacionados con las condiciones del vuelo en el momento del siniestro.

Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.