Capturaron a hijo de reconocida animalista acusado de asesinarla en Cali

Nancy Díaz apoyaba las esterilizaciones y rescate de animales en el oriente de Cali. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de Cristian Albeiro Díaz, quien es acusado por el asesinato de su mamá, la animalista Nancy Díaz Osorio, de 64 años, quien fue hallada muerta en su casa, con señales de asfixia, el pasado 27 de febrero en el barrio San Carlos.

Lea: Declaran la alerta amarilla hospitalaria en Magdalena por situación en la Sierra Nevada

“Cristian fue capturado en el barrio Popular. De acuerdo con las investigaciones, habría acabado con la vida de su madre luego de que ella se negara a entregarle dinero para el consumo de sustancias estupefacientes”, dijo el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El día que ocurrieron los hechos, habitantes del sector indicaron que vieron al sujeto salir de la vivienda con algunos objetos, que solía robarle a la mujer para comprar drogas.

Horas más tarde, luego de que se hallara el cuerpo de Nancy Díaz, el sujeto regresó a la vivienda, por lo que la comunidad lo golpeó e intentó linchar, pero las autoridades intervinieron y lo trasladaron a la estación de Los Mangos, frente a la cual los vecinos y allegados protestaron para que no lo dejaran en libertad.

Le puede interesar: Riña en torneo de fútbol en Florida, Valle, terminó con balacera que dejó dos heridos

Sin embargo, el sujeto salió debido a que no tenía orden de captura, ni había sido hallado en flagrancia, por lo que se debían esperar las acciones correspondientes de la Fiscalía en medio de la investigación por el crimen.

Como antecedente, los vecinos advirtieron que los hechos de violencia del sujeto contra su madre eran constantes. Unos días el sujeto amenazó a Díaz para que le entregara COP 20.000, así como una allegada señaló a Blu Radio que “siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: ‘Má, deme 1.000 pesos aunque sea’. Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”.

Cristian Albeiro Díaz fue imputado por feminicidio agravado. Adicionalmente, un juez de control de garantías ordenó su traslado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso.

El asesinato de María Nancy Díaz causó gran rechazo, debido a que era reconocida por su entrega al rescate de los animales, así como por su apoyo con el proceso de esterilizaciones en el oriente de Cali.