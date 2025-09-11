Capturaron a un menor de edad acusado de matar a un estudiante en Pradera, Valle

Imagen de referencia. Fue capturado por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas y municiones. Foto: Archivo

Las autoridades del Valle del Cauca lograron la captura de un adolescente de 15 años, acusado de participar en el asesinato de Brayan Stiven Narváez Bermúdez, de 16 años, cuando ingresaba a su colegio el pasado 6 de agosto en Pradera, Valle.

“Se dio un gran despliegue de las autoridades y por la Policía Nacional, se logró capturar, en 30 días, a la persona que atentó contra este niño y que le generó la muerte. Fue capturado por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas y municiones”, explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Según las investigaciones de las autoridades, el menor de edad capturado presenta antecedentes por hechos ocurridos en diciembre de 2024, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Por su parte, la Policía indicó que el adolescente habría ingresado a una institución educativa del municipio y utilizando un arma de fuego le habría quitado la vida a Narváez Bermúdez.

Sin embargo, el joven no habría actuado solo. “Es importante indicar que, tras la aprehensión del primer menor, se logró la entrega voluntaria ante las autoridades de un adolescente de 15 años, quien, durante un interrogatorio como indiciado, reconoció su participación en los mismos hechos”, agregaron las autoridades.

En la audiencia le imputaron el delito de homicidio agravado. El adolescente aceptó los cargos y por ser menor de edad es recluido con medida de internamiento preventivo en centro especializado para adolescentes por parte del Juzgado Primero Penal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes de Palmira, quienes lo cobijan.

Por su parte, el otro menor de edad quedó a disposición de las autoridades competentes. En las audiencias de legalización también le impusieron medida de internamiento preventivo en el centro especializado Buen Pastor.