Intento de robo de $200 millones dejó a un delincuente muerto en Itagüí

Un intento de robo en el parque principal de Itagüí, Antioquia, se registró en la tarde del miércoles 10 de septiembre y terminó con un presunto delincuente muerto y otro herido, tras la intervención de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la información preliminar, dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta con la placa alterada, intentaron robarle a los ocupantes de una camioneta que acababan de retirar $200 millones de pesos de una sucursal bancaria.

La patrulla de la Policía fue alertada sobre la situación y tras su intervención, en un intercambio de disparos uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar y el otro fue herido de gravedad. “Dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada, trataron de hurtar $200 millones; al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautándole un revólver”, explicó el secretario de seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro.

Las autoridades cerraron la vía mientras realizaban las inspecciones necesarias. El herido fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica y permanece bajo custodia policial. Una vez estabilizado, será presentado ante la Fiscalía.

Además, indicaron que tanto la motocicleta como el arma incautada servirán como elementos clave para la investigación, en la que buscan establecer si los dos hombres actuaban solos o si hacían parte de una estructura criminal más grande.

“Tenemos la capacidad para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestra ciudad que intervenga la vida, los bienes o la honra de nuestros itagüiseños. Al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos y lesiona gravemente a otro de los delincuentes”, concluyó el secretario.