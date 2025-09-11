Dos ataques armados dejaron un adolescente muerto y dos heridas en Barrancabermeja

Imagen de referencia. Dos ataques armados en Barrancabermeja dejaron un muerto y dos mujeres heridas. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja

En el barrio 9 de abril de la comuna 7 de Barrancabermeja se registró, en la mañana del pasado miércoles 10 de septiembre, un ataque sicarial, en medio del cual fue asesinado un adolescente de 16 años. En un hecho similar, dos mujeres resultaron heridas.

De acuerdo con las autoridades, en el primer caso, el joven trabajaba en la remodelación de la fachada de una casa cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon en por lo menos cinco ocasiones, ocasionándole la muerte en el lugar.

“Llegaron dos sujetos en una Bóxer negra. El joven se encontraba laborando como constructor, lo abordan y lo atacan con arma de fuego. Está todo el despliegue para la recolección y el manejo técnico de los hechos”, dijo el teniente coronel Carlos Sacristán, comandante del Distrito Uno de la Policía del Magdalena Medio.

Las autoridades indicaron que miembros de la Sijín se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y conocer las motivaciones del crimen.

Además de esto, Sacristán indicó que “es fundamental que la ciudadanía denuncie y aporte datos que permitan ubicar a los responsables”.

Junto a este caso, pero horas más tarde, en el sector de Pozo Siete de Barrancabermeja, se registró otro ataque armado en el que resultaron heridas dos mujeres que estaban dentro de un establecimiento comercial.

Las víctimas, que son atendidas en la clínica La Magdalena, fueron Juliet Vanesa Triana, de 30 años, y la mesera Vanesa Oviedo, quien tiene heridas en una mano y la cara. En este caso, las autoridades indicaron que desplegaron acciones para dar con los atacantes.