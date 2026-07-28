Sicarios asesinaron a un hombre en una tienda de Barrancabermeja

Imagen de referencia. Diego Macías fue asesinado a tiros dentro de una tienda del barrio Villa Mary. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un ataque sicarial registrado la noche del lunes 27 de julio al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villa Mary, en la comuna 3 de Barrancabermeja, dejó como saldo un hombre muerto y otro herido. La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Diego Alberto Macías Páez, un hombre de 34 años que, según las primeras versiones, sería oriundo del municipio de Yondó, Antioquia.

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Según la información entregada por las autoridades, Macías se encontraba en el interior de una tienda cuando fue sorprendido por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra él. La víctima recibió múltiples impactos de bala y falleció en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas, sin que fuera posible su traslado a un centro asistencial.

En el mismo hecho resultó herido Breiner Alexander Fuentes Moncada, un joven de 18 años que también se encontraba dentro del establecimiento en el momento del ataque. Fuentes pudo ser auxiliado por los testigos presentes en el lugar y trasladado a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada. Aún no se conocen detalles de su estado de salud.

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Agentes de la Policía se desplazaron al sitio tras el ataque y acordonaron la zona para preservar las evidencias del hecho. Mientras tanto, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y adelantaron la recolección de los elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Las autoridades mantienen la investigación abierta con el propósito de establecer los móviles del ataque, identificar a los responsables y determinar si el hecho está relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales que operan en la zona.

Los habitantes de Barrancabermeja reclaman mayores acciones institucionales para garantizar la seguridad en el municipio, pues con este asesinato la ciudad ya suma 61 casos de homicidio en lo corrido del 2026.