Capturaron a exmilitar señalado de estar detrás del feminicidio de su pareja en Medellín

Las autoridades indicaron que ya se habían atendido situaciones de violencia en la misma vivienda. Foto: EFE - Juan Carlos Torrejón

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Un pensionado del Ejército Nacional fue capturado como presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental, una joven de 21 años identificada como María Fernanda López Castellanos, en hechos registrados en el corregimiento San Antonio de Prado, Medellín.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. del viernes 24 de julio en una vivienda del barrio El Limonar. Los vecinos del sector reportaron haber escuchado inicialmente una fuerte discusión seguida por seis detonaciones de arma de fuego provenientes del segundo piso de la vivienda, lo que motivó el llamado a la Policía.

Según indicaron los investigadores, la discusión fue subiendo de intensidad y, en medio del altercado, la joven habría tratado de escapar del lugar y habría tomado un arma blanca para intentar defenderse, pero el hombre la agarró con fuerza del brazo y la hizo regresar a la casa. Segundos después se escucharon los disparos que terminaron con la vida de María Fernanda López.

Al llegar al sitio, los agentes de la Policía del Valle de Aburrá capturaron a Víctor Alfonso Taborda Taborda, un hombre de 41 años que hace aproximadamente un año se pensionó del Ejército Nacional. En el procedimiento le fue incautada un arma de fuego, la cual se encuentra siendo sometida a estudios balísticos para confirmar que fue la utilizada en el ataque.

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De acuerdo con personas cercanas a la pareja, la joven habría regresado recientemente a vivir con el exmilitar después de haber permanecido separados por un año y medio.

Las autoridades también revelaron que previamente se había solicitado acompañamiento policial por conflictos de la pareja, así como desde la Agencia Mujer se intentó contactar a la víctima para brindarle atención, sin que el proceso se concretara.

Taborda será llevado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputará el delito de feminicidio y se determinará si existen las pruebas suficientes para imponerle una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín se activó la ruta institucional para acompañar a los familiares de la joven.