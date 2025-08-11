Incendio afectó los archivos y bodega de la alcaldía de Barrancabermeja

Las afectaciones ocurrieron principalmente en el archivo y el almacén, indicó el Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja. Foto: Bomberos de Barrancabermeja

Más de seis horas tardaron los bomberos de Barrancabermeja en controlar el incendio que se registró en la madrugada de este lunes 11 de agosto en la alcaldía del municipio. Aunque no se registraron heridos, las llamas afectaron el almacén y el archivo del lugar.

La emergencia, que se registró entre los barrios Las Granjas y 20 de Agosto, la atendieron 40 bomberos, seis máquinas extintoras y una ambulancia. Además, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación para determinar las causas de la conflagración.

Una de las principales afectaciones, que aún no ha sido cuantificada, es la pérdida de documentos oficiales. La comunidad, por su parte, indicó que notó una nube de humo que se extendió por varias cuadras. Incluso, algunas personas reportaron dificultades respiratorias. Sumado a esto, la conflagración afectó el colegio Santa Teresita.

“Llegamos con dos máquinas y atendimos la emergencia que se presentó en un cuarto contiguo a la rectoría de la institución. Hay daños que serán evaluados”, dijo a Blu Radio Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga.

Las autoridades investigan si el incendio está relacionado con algún corto circuito en el lugar o si hubo manos criminales detrás de la conflagración, dado que en el lugar se conservaban elementos claves en investigaciones de exmandatarios.

Tras 6 horas de arduo trabajo que implicaron 6 máquinas extintoras, una ambulancia y 40 unidades, se controla incendio estructural en la sede de Archivo de la Alcaldía de Barrancabermeja, ubicada en el barrio Las Granjas, Comuna 6. Línea Emergencia 🆘 119-6076007070. pic.twitter.com/lJOjYEqONN — Bomberos de Barrancabermeja (@BomberoBarranca) August 11, 2025

En la madrugada del sábado 9 de agosto ocurrió un incendio en el asentamiento Yuma, en la comuna 3 de Barrancabermeja, que consumió cuatro viviendas de madera por completo.

Este caso se trataría de un incendio provocado, dado que las familias afectadas recibieron amenazas para desalojar el terreno y, además, previo al incendio, algunas personas notaron un olor a gasolina en el sector. La Policía de Barrancabermeja indicó que está investigando el hecho.