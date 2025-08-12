Incautaron licor adulterado que sería distribuido en el Petronio Álvarez en Cali

Los capturados son acusados de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Foto: Policía de Cali

Dos personas fueron capturadas en un operativo en Jamundí, Valle, por adulterar licor que, al parecer, iba a ser distribuido en el Festival Petronio Álvarez que se llevará a cabo del 13 al 18 de agosto.

Dos allanamientos permitieron el hallazgo de dos destilerías clandestinas en el barrio Bonanza del municipio. Las autoridades encontraron 496 botellas de licor adulterado, y a su vez envases vacíos, tapas, corchos, etiquetas y estampillas falsas.

Esta incautación les habría permitido distribuir más de 1.000 litros de licor adulterado y les habría generado ganancias de más de 50 millones de pesos. Por su parte, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

En el marco del Festival, la Policía hará un despliegue de más de 800 hombres y mujeres para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades. “Serán desplegados tres anillos de seguridad, desde el interior hasta la zona periférica para controlar la movilidad peatonal, la prevención de cualquier caso delincuencial, el registro a las personas y la atención oportuna de los motivos de Policía”, mencionaron las autoridades.

Además, invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que permita desarticular bandas criminales y evitar afectaciones a la población. “La Policía invita a la comunidad a que aporte información que permita derribar los flagelos de la delincuencia; para tal fin pueden comunicarse a la línea contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 o 156 de la Red de Cooperantes garantizando completa confidencialidad”, agregaron.