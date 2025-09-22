Capturaron tres hombres en Buenaventura por abuso sexual a una menor de edad

Imagen de referencia. La menor de edad gritó pidiendo ayuda, y vecinos del sector alertaron a las autoridades. Foto: EFE - Nina Osorio

En el barrio La Independencia de Buenaventura, una adolescente de 16 años fue raptada y abusada sexualmente por tres hombres que la esperaban cerca de su institución educativa.

Según la información preliminar, la menor de edad fue llevada a un inmueble abandonado de la zona, donde habrían abusado de ella. Al parecer, por los gritos de ayuda de la adolescente, vecinos llamaron a las autoridades quienes lograron la captura de los agresores en flagrancia.

“Gracias al llamado oportuno de la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante, se logró la ubicación y captura de los agresores, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, informó la Policía Valle.

Los capturados fueron identificados, como Jorge Stiven Cuero Castillo, de 18 años; Marlon Stiwar Mosquera Gamboa, de 19 años, y José Miguel Cuero Caicedo, de 23 años.

La adolescente está bajo acompañamiento psicosocial y recibió atención médica tras los hechos. Además permanece con su familia y las autoridades correspondientes para el restablecimiento de derechos.

Yancy Melissa Caicedo Castro de la Secretaria de la Mujer de Buenaventura, aseguró que “rechazan todo acto violento en contra de las mujeres y las niñas, y ya se vienen adelantando diferentes acciones encaminadas en proteger los derechos y prevenir las violencias basadas en género”.

Por su parte, realizaron las audiencias para legalizar las capturas e imputar cargos. El juez de control de garantías determinó que la medida de aseguramiento será intramural por el presunto delito de abuso sexual con menor de 14 años mientras avanza el proceso, y los acusados no aceptaron los cargos imputados.