Cierran centro estético en Cali por realizar procedimientos invasivos sin autorización

Durante el operativo realizado en el norte de Cali fueron encontrados medicamentos e insumos que, según las autoridades, estarían asociados a procedimientos invasivos no autorizados. Foto: Antonia Villalba

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La Secretaría de Salud de Cali ordenó el cierre de un establecimiento de estética ubicado en el norte de la ciudad luego de una inspección en la que fueron encontrados medicamentos, equipos e insumos asociados a procedimientos para los que el lugar no estaba habilitado.

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La medida fue adoptada luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles irregularidades en el lugar. Durante la visita, funcionarios de salud evidenciaron la presencia de elementos utilizados en procedimientos de cirugía plástica invasiva, pese a que el establecimiento no contaba con autorización para prestar los servicios.

“Encontramos que este centro de estética no estaba habilitado para realizar procedimientos de cirugía plástica invasivos y los estaba realizando. Hallamos evidencia, por lo que procedimos al cierre total e inmediato del establecimiento”, aseguró el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

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Las autoridades indicaron que los elementos quedaron bajo custodia para avanzar en las verificaciones correspondientes y establecer si existen otras posibles infracciones a la normativa vigente. Además, se abrió un proceso administrativo sanitario para determinar el alcance de las actividades que presuntamente se desarrollaban en el lugar.

Casos recientes mantienen las alertas

La decisión se conoce en medio de la preocupación nacional por los riesgos asociados a procedimientos estéticos practicados en establecimientos sin las condiciones requeridas o por personal que no cuenta con las habilitaciones exigidas por la ley.

Uno de los casos más recientes fue el de Yulixa Toloza, quien falleció tras someterse a una lipólisis láser en un establecimiento clandestino en Bogotá. A esto se le suma la muerte de Nayeli Larrahondo, quien presentó complicaciones durante un procedimiento estético realizado en Puerto Tejada, Cauca.

En Cali, las autoridades sanitarias han intensificado los operativos de inspección durante los últimos meses para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a clínicas, consultorios y centros estéticos.

Recomendaciones antes de someterse a un procedimiento

La Secretaría de Salud de Cali reiteró el llamado a los ciudadanos para verificar que tanto el establecimiento como los profesionales cuenten con los permisos requeridos para realizar procedimientos estéticos. Escobar señaló hace unas semanas que en Cali hay más de 129 instituciones registradas para realizar procedimientos de cirugía estética.

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Además, recomendó consultar previamente las condiciones del lugar donde se realizará cualquier intervención y denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad que pueda representar riesgos para la salud de los usuarios.