No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Cali

Colegio de Cali rindió homenaje a Martha Agudelo, la docente que murió en atentado

Al evento realizado en la Institución Educativa Gabriel García Márquez acudieron estudiantes, profesores, padres de familia y habitantes de la comuna 15, en el oriente de Cali.

Redacción Colombia
28 de agosto de 2025 - 01:30 a. m.
El homenaje se realizó en la Institución Educativa Gabriel García Márquez. Otros docentes la recordaron como alguien trabajadora, alegre y dispuesta a luchar por los estudiantes.
El homenaje se realizó en la Institución Educativa Gabriel García Márquez. Otros docentes la recordaron como alguien trabajadora, alegre y dispuesta a luchar por los estudiantes.
Foto: Ángela Trujillo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Institución Educativa Gabriel García Márquez le rindió un homenaje a la profesora Martha Agudelo, una de las seis víctimas que dejó el atentado en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez el pasado jueves 21 de agosto.

Lea: Confirman liberación de la médica Daniela Hernández, secuestrada en Sevilla, Valle

El evento se realizó en las instalaciones del colegio cinco días después del ataque. Al lugar acudieron los estudiantes, docentes, padres de familia y habitantes de la comuna 15, en el oriente de Cali, quienes la honraron con flores, velas y un altar en su memoria.

Sigue a Cromos en WhatsApp

Agudelo era docente de preescolar y los alumnos la reconocieron como alguien sonriente, alegre, cercana, preocupada por la educación y con ganas de salir adelante. “Martha siempre tenía una sonrisa en su rostro. Era muy amable, muy querida con todos los compañeros y muy trabajadora. La comunidad la apreciaba demasiado. Esto ha sido un golpe muy fuerte para todos”, aseguró Sonia Orozco, coordinadora de la institución.

Según se conoció, el día del atentado el esposo de Agudelo la recogió en su motocicleta al terminar la jornada laboral. Ambos estaban transitando por la carrera octava cuando ocurrió la explosión.

Puede interesarle: Comerciantes afectados por atentado en Cali denunciaron falta de apoyo

“Este homenaje es para reivindicar esa labor que ella venía construyendo de felicidad, de alegría con los niños. La familia sufre, los niños que estaban en el salón de clases también sufren, pero es una invitación a que más bien el legado de la profesora sea de luz y vida para que así permanezca en nuestras memorias por siempre”, añadió Milton Feliciano Restrepo, coordinador de otra sede de la institución.

A su vez, la docente Luz Ángela García señaló que Agudelo “dejó un gran vacío por el solo hecho de que los niños ya no tienen a su maestra”.

Para apoyar a los afectados, la Gobernación, la Alcaldía, la Cámara de Comercio, ProPacífico y el Comité Intergremial, crearon la campaña “Cali y el Valle lo valen”, con la que activaron una Vaki para recibir donaciones, así como se habilitaron puntos en los centros comerciales Unicentro, Chipichape, Calima, Cosmocentro y Palmetto Plaza para llevar alimentos, implementos de aseo o de construcción.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Cali

Atentado

Muerte

Homenaje

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar