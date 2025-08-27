Colegio de Cali rindió homenaje a Martha Agudelo, la docente que murió en atentado

El homenaje se realizó en la Institución Educativa Gabriel García Márquez. Otros docentes la recordaron como alguien trabajadora, alegre y dispuesta a luchar por los estudiantes. Foto: Ángela Trujillo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Institución Educativa Gabriel García Márquez le rindió un homenaje a la profesora Martha Agudelo, una de las seis víctimas que dejó el atentado en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez el pasado jueves 21 de agosto.

Lea: Confirman liberación de la médica Daniela Hernández, secuestrada en Sevilla, Valle

El evento se realizó en las instalaciones del colegio cinco días después del ataque. Al lugar acudieron los estudiantes, docentes, padres de familia y habitantes de la comuna 15, en el oriente de Cali, quienes la honraron con flores, velas y un altar en su memoria.

Agudelo era docente de preescolar y los alumnos la reconocieron como alguien sonriente, alegre, cercana, preocupada por la educación y con ganas de salir adelante. “Martha siempre tenía una sonrisa en su rostro. Era muy amable, muy querida con todos los compañeros y muy trabajadora. La comunidad la apreciaba demasiado. Esto ha sido un golpe muy fuerte para todos”, aseguró Sonia Orozco, coordinadora de la institución.

Según se conoció, el día del atentado el esposo de Agudelo la recogió en su motocicleta al terminar la jornada laboral. Ambos estaban transitando por la carrera octava cuando ocurrió la explosión.

Puede interesarle: Comerciantes afectados por atentado en Cali denunciaron falta de apoyo

“Este homenaje es para reivindicar esa labor que ella venía construyendo de felicidad, de alegría con los niños. La familia sufre, los niños que estaban en el salón de clases también sufren, pero es una invitación a que más bien el legado de la profesora sea de luz y vida para que así permanezca en nuestras memorias por siempre”, añadió Milton Feliciano Restrepo, coordinador de otra sede de la institución.

A su vez, la docente Luz Ángela García señaló que Agudelo “dejó un gran vacío por el solo hecho de que los niños ya no tienen a su maestra”.

Para apoyar a los afectados, la Gobernación, la Alcaldía, la Cámara de Comercio, ProPacífico y el Comité Intergremial, crearon la campaña “Cali y el Valle lo valen”, con la que activaron una Vaki para recibir donaciones, así como se habilitaron puntos en los centros comerciales Unicentro, Chipichape, Calima, Cosmocentro y Palmetto Plaza para llevar alimentos, implementos de aseo o de construcción.