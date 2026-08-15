Comandante de la Policía del Valle tuvo un accidente cuando viajaba a Buenaventura

El carro se volcó al intentar pasar por la zona de un derrumbe en la vía a Buenaventura, en Dagua. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente sufrió en la tarde de este sábado 15 de agosto la comandante de la Policía del Valle del Cauca, Sandra Rodríguez, quien junto con otros uniformados se movilizaba en una patrulla de la institución que terminó volcándose en una vía.

Lea: Hallan a un extranjero muerto en un hotel de El Poblado, Medellín

Primeras informaciones señalan que el carro sufrió un accidente camino al municipio de Buenaventura, a la altura de Dagua, cuando el grupo de policías intentaba pasar por una zona donde se registró un deslizamiento tras el terremoto del pasado lunes.

Tras registrarse el hecho, los pasajeros fueron trasladados al Hospital de Dagua. Según indicó la Policía del Valle del Cauca a este medio, todos se encuentran en buen estado de salud y “están recibiendo atención médica” en el municipio.

En imágenes difundidas en redes sociales se ve cuando varios uniformados y personas que transitaban en ese momento por la vía ayudan a sacar a Rodríguez de la patrulla volcada.

Le puede interesar: Cali, entre la incertidumbre y una ola de ayuda

El grupo de policías se dirigía al distrito de Buenaventura para coordinar el dispositivo de seguridad por la visita del presidente Abelardo de la Espriella en su recorrido por los lugares afectados por el sismo.

El mandatario estuvo el pasado viernes 14 de agosto en la capital del Valle, donde visitó el Hospital Universitario del Valle, al que prometió una inversión superior a los COP 4.300 millones para su recuperación.

“Este hospital es un símbolo de Colombia, es un hospital que ha sido exitoso en su manejo, que ha dado resultados, que ha dado ganancias y que representa esa ardor de nuestros médicos, de nuestro sistema, que pese a la adversidad sale adelante”, añadió De la Espriella.