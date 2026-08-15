Hallan un extranjero muerto en un hotel de El Poblado, Medellín

Imagen de referencia. Barrio El Poblado, sector donde fue encontrado el hombre extranjero que falleció en un hotel. Foto: Wikipedia

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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta una investigación para determinar bajo qué circunstancias murió un turista extranjero cuyo cuerpo fue encontrado en un hotel del barrio Manila, en la comuna de El Poblado, uno de los sectores de mayor flujo turístico de la ciudad. Según la información entregada por las autoridades, la víctima fue identificada como Charles William Morris y era de nacionalidad estadounidense.

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El hallazgo se dio en la tarde del viernes 14 de agosto. Vecinos y transeúntes de la zona registraron en video y fotografías la llegada del equipo forense de la Fiscalía General de la Nación, que se desplazó hasta el hotel para adelantar las labores de inspección técnica y el levantamiento del cadáver, y compartió el material en redes sociales.

Aunque las causas da la muerte todavía permanecen bajo estudio, entre las líneas investigativas que evalúan los organismos judiciales figura la posibilidad de una intoxicación, ya sea por el consumo voluntario de alguna sustancia o porque hubiera sido suministrada por terceros. Se espera que está hipótesis se confirme o se descarte en los próximos días mediante los resultados de la necropsia y los demás análisis forenses.

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Por ahora, las investigaciones continúan a cargo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía que analizan las grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento en Manila para reconstruir los últimos momentos del fallecido e identificar posibles acompañantes.

El caso se suma a otros hechos que en los últimos meses han involucrado a ciudadanos extranjeros en Medellín, particularmente en zonas de alta actividad nocturna y turística como El Poblado, donde las autoridades han reforzado los controles ante modalidades delictivas dirigidas específicamente contra visitantes internacionales.