Bus del Metroplus arrolló a habitante de calle en Medellín; hubo enfrentamientos

Las autoridades investigan las causas de un grave accidente de tránsito que se registró en la tarde del pasado lunes 15 de septiembre, en inmediaciones de la glorieta de La Minorista, donde un bus de Metroplus atropelló y arrastró por varios metros a un habitante de calle. Luego de registrarse el hecho, los testigos no solo lanzaron objetos al vehículo, sino que también intentaron linchar al conductor.

El accidente se registró sobre las 4:00 p.m. El conductor del bus arrolló a un habitante de calle conocido como Mechitas, sobre la carrera 55 con calle 57, luego de que, al parecer, le hubiera robado los tenis a otro sujeto que lo iba persiguiendo.

Por lo ocurrido, varias personas intentaron agredir al conductor con palos y piedras, por lo que tuvo que seguir su marcha en el bus para evitar enfrentamientos, según indicaron las autoridades.

Por su parte, un testigo del hecho dijo a El Colombiano que “cuando le rompieron el vidrio, el conductor como que se asustó y arrancó ese bus a toda velocidad, sin pensar en los riesgos y arrolló de nuevo al habitante de calle lesionado, quien no se pudo levantar. Esta vez se lo llevó por delante como unos 40 metros y lo dejó muy grave”.

Por lo ocurrido, el metro suspendió el servicio de la línea 1, por lo que solo se prestó el servicio entre la Universidad de Medellín – Industriales y Hospital – Aranjuez, mientras que el hombre herido fue trasladado a la clínica del CES, donde se confirmó su muerte.

En cuanto al conductor, la Secretaría de Movilidad señaló que se detuvo en la estación Industriales hasta donde llegó luego de ser perseguido. En videos de cámaras de seguridad se ve que tomó la vía exclusiva del sistema, mientras personas corren detrás y otros intentan alcanzarlo en motocicletas.

El conductor fue retenido por las autoridades, que posteriormente lo trasladaron a la Secretaría de Movilidad para realizar el procedimiento correspondiente. A la par se anunció que se abrió una investigación para determinar lo que ocurrió, así como será acusado por el delito de homicidio culposo.

Aunque las autoridades lograron detener los enfrentamientos que se registraron en la zona por el accidente en el que murió el habitante de calle, el operador de Metroplus decidió suspender las operaciones en el sector por el resto del lunes, ante temores de nuevas afectaciones a los buses.