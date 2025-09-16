Estas son las víctimas que dejó accidente de bus con aprendices del SENA, en Urabá

El bus en el que iban los aprendices chocó de frente contra un camión. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre la vía Medellín-Urabá, cerca del municipio de Mutará, se registró en la tarde del pasado lunes 15 de septiembre un grave accidente que involucró a un bus que transportaba a 25 estudiantes del SENA. En el hecho fallecieron tres personas, mientras que otras seis resultaron heridas.

Lea: Bus del Metroplus arrolló a habitante de calle en Medellín; hubo enfrentamientos

Según el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá, el grupo de estudiantes del SENA se dirigían hacia Medellín para participar en el Encuentro Regional Deportivo de Aprendices, que se realiza en la sede principal de la institución.

El choque se dio entre el bus de transporte especial en el que se movilizaban los jóvenes y un camión. Al parecer uno de los vehículos invadió el barril contrario, por lo que chocaron de frente, lo que hizo que el vehículo en el que iban los estudiantes se saliera de la carretera.

Dos de las tres víctimas mortales fallecieron en el lugar, mientras que los seis heridos fueron llevados al Hospital La Anunciación, de Mutatá, mientras que a los de mayor gravedad los trasladaron a la Clínica Panamericana, de Apartadó. Otra decena de personas fueron atendidas en la zona del accidente por lesiones menores.

Le puede interesar: Grave accidente en la vía Bogotá–Girardot: vehículo terminó volcado

Entre las víctimas mortales se encuentra Luz Felicia Segura Terán, aprendiz de Técnico en Ejecución de Programas Deportivos y Alex Chaverra Salas, que era aprendiz de Tecnólogo en Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ambos estudiaban en el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó.

Sumado a esto, el SENA señaló que entre los heridos está el profesional de deportes de Bienestar al Aprendiz, la enfermera de Bienestar al Aprendiz del Centro y tres aprendices, quienes están fuera de peligro.

“Queremos expresar el día de hoy las condolencias a las familias de los dos aprendices que perdieron la vida en este suceso tan lamentable, en el cual se desplazaban veinticinco de nuestros aprendices entre la vía Chigorodó- Mutatá. Es para nosotros un trágico suceso, que nos duele en el corazón, porque realmente es nuestra familia SENA la que está sufriendo este lamentable hecho”, añadió Emily Elisa Coronado Garcés, directora (e) del SENA de la Regional Antioquia.