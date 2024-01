Concejal de Cali denuncia que recibió mensajes donde lo amenazan de muerte

El cabildante denunció que también sufrió intimidaciones durante su campaña electoral. Foto: Concejo Distrital de Santiago de Cali

El concejal de Cali por el partido Conservador, Marlon Cubillos Borrero, denunció que durante el puente festivo del 6 al 8 de enero de 2024 fue víctima de amenazas de muerte. El hecho lo dio a conocer en la plenaria del Concejo de la capital del Valle, cuando explicó que recibió mensajes intimidatorios a través de su WhatsApp.

“Oiga, concejal, no se esté metiendo adonde no lo han llamado porque sabemos sus movimientos en Altos de Santa Helena y pues estamos pendientes de usted y sus movimientos. Si sigue metiéndose ahí, ya está su cajón, como le paso al sapo concejal de Tuluá”, señala el mensaje que publicó el concejal.

El texto va acompañado de una fotografía en la que aparece Cubillos Borrero en la feria rural del corregimiento de Navarro, en el suroriente de Cali, e incluye el fotomontaje de un ataúd.

“Esta no es la primera vez que me veo expuesto a amenazas. Durante la campaña electoral que me llevó al Concejo de Cali me vi sometido dos veces a situaciones de posibles intimidaciones, que también en su momento denuncié a las autoridades”, señaló Cubillos Borrero en la plenaria.

Además, indicó que no se va a dejar amedrentar por los ataques que él y miembros de su partido en el departamento han sufrido recientemente. “Si es algo en contra del Partido Conservador, que está viviendo una persecución sin antecedentes en Tuluá, donde está bajo amenaza el alcalde de esta localidad, Gustavo Vélez, y que ya cobró la vida del concejal Eliecid Ávila, les quiero notificar que no vamos a salir corriendo”, añadió el concejal.

El cabildante explicó que ya le entregó los mensajes a la Policía Metropolitana de Cali y espera que se investigue quiénes están detrás de las amenazas en su contra.

La excandidata a la alcaldía de Jamundí y ahora concejala del mismo municipio por el Partido Verde, Ivonne Giraldo, también denunció que desde el sábado 6 de enero ha recibido amenazas para que renuncie a su cargo. Giraldo señala que las intimidaciones las recibió a su WhatsApp, a través de mensajes en los que los responsables se identifican como miembros de la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.