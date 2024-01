“Empezamos a discutir y fue cuando la ahorqué”, confesión asesino de Yaya Gómez

Mario Bastidas Hernández grabó video dentro de las instalaciones de la Fiscalía pidiendo perdón a la familia de Lisney Juliana 'Yaya' Gómez. Foto: X @lafm

El pasado lunes 8 de enero de 2024, Lisney Juliana ‘Yaya’ Gómez Escobar, creadora de contenido para adultos, fue encontrada muerta en una habitación alquilada hace dos días en el barrio Santa Fe, en Santa Marta.

Creadora de contenido fue asesinada por su pareja

Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades determinaron que la mujer, madre de un niño de dos años, fue asesinada con arma corto punzante. Mario Alfredo Bastidas Hernández, expareja de Yaya Gómez, envío un mensaje a la hermana de la víctima confesando el crimen y revelando la ubicación del cadáver.

“Ella no se merecía eso, la gente me escribe a insultarme y a decirme que andaba en malos pasos. A ella la asesinó su expareja, un chirrete que nunca la quiso ni la valoró. Ojalá y se haga justicia y encuentren a ese desgraciado”, dijo Daniela Munive, amiga de Yaya Gómez.

En la mañana del martes 9 de enero, Mario Bastidas Hernández se entregó a la Fiscalía y confesó ser el responsable de la muerte de la creadora de contenido, pero puntualizó que todo se trató de un accidente en medio de una discusión.

César Cadena, abogado de Bastidas Hernández, sostuvo que ambos tuvieron un encuentro íntimo y después la señorita Gómez agredió en el rostro en repetidas ocasiones a su defendido y este respondió violentamente tomándola del cuello.

“Él dice que ella le pegó varias veces en la cara, y su reacción fue tomarla del cuello sin medir sus fuerzas hasta dejarla sin signos vitales”, agregó el abogado.

Lisney Juliana y Mario Alfredo sostuvieron una relación hasta noviembre de 2023, pero el hombre seguía colaborando con los videos sexuales que ella comercializaba por redes sociales. Bastidas también afirmó en la audiencia con la Fiscalía que la pelea se originó cuando ella le pidió que volvieran y el se negó, alegando sentirse incómodo con su trabajo.

“Me llevó a cogerle fastidio. Ella quería volver, yo me negué, empezamos a discutir y fue cuando la ahorqué”, finalizó.

Después de verla inconsciente Bastidas intentó reanimarla, pero al no ver ninguna reacción y considerar suicidarse, este emprendió la huida hacia el corregimiento de Minca, a la casa de un tío suyo.

El asesino también contó que su entrega fue motivada por las amenazas y presiones de la familia de la occisa contra él. Mario Bastidas grabó un video pidiéndole perdón a los familiares de la víctima.

“Siento mucho arrepentimiento de los sucesos y simplemente quiero pedirle perdón a todos, a Dios, a Santa Marta, nunca he sido una persona violenta y lamentablemente ayer ocurrieron hechos diferentes”, declaró Bastidas Hernández.

Video de la confesión del asesino de Lisney Juliana ‘Yaya’ Gómez Escobar

Mario Alfredo Bastidas Hernández señalado de asesinar a Yisney Juliana Gómez Escobar, grabó un vídeo pidiendo perdón por sus acciones. Según Mario, “él no es una persona violenta”. José Gregorio Escobar, tío de Yisney el presunto responsable de este hecho, fue quien se encargó… pic.twitter.com/HsDvc38VW3 — Código Prensa (@CodigoPrensaSM) January 9, 2024

El miércoles 10 de enero de 2024 se llevará a cabo la la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra el hombre.

La Fiscalía también pudo saber que Lisney Juliana Gómez le dijo a uno de sus tíos que si su vida se acababa pronto, el primer y único responsable era su expareja, declaraciones que hacen pensar a las autoridades que puede haber otros motivos detrás de este asesinato.

“La semana pasada ella estaba en Cartagena y al llegar a Santa Marta me buscó y me dijo que se quería tomar unas cervezas conmigo, entonces nos sentamos en la esquina y cuando ya se iba, se despidió y me dijo: ‘sí yo amanezco muerta, el único culpable es mi novio’ (Mario Bastidas)”, informó José Gregorio Escobar, tío de la víctima al medio de comunicación Hoy Diario del Magdalena.