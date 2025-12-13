Concejales de Cali denunciaron presiones a agentes de tránsito tras muerte de motociclista

Imagen de referencia. Concejales señalaron presiones internas y deterioro en la relación entre agentes de tránsito y ciudadanía. Foto: Concejo de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo de Cali, cabildantes solicitaron al alcalde, Alejandro Eder, la renuncia o declaratoria de insubsistencia del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, tras el caso que involucró a un agente de tránsito en la muerte de un motociclista y presuntas presiones internas a los funcionarios.

Los concejales manifestaron que el caso, en el que falleció Bryan Yusti Colmenares, evidenciaría las fallas institucionales y un deterioro en la relación entre los agentes de movilidad y los ciudadanos.

El presidente del Concejo, Edison Lucumí, rechazó lo ocurrido e hizo un llamado a revisar el actuar de la autoridad en las vías. “Este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en la ciudad. Aquí lo dijimos, el respeto es mutuo, las normas son para cumplirlas y el orden debe aplicarse cuando corresponda, pero sin abusos por parte de la autoridad. Esto que parece una simple frase o un eslogan, demanda una meditación profunda de los ciudadanos caleños y de los colombianos en general. El respeto es esencial para preservar la vida”, expresó.

Lea: Rescataron a familia caleña secuestrada en Medellín y capturaron dos presuntos responsables

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz señaló que los hechos no pueden repetirse y también pidió que se esclarezca lo ocurrido. Yo lo dije, aquí va a ocurrir una tragedia y ya ocurrió, con este joven que no atendió el llamado de la autoridad y generó una persecución en la que perdió la vida”, indicó.

Los cuestionamientos más críticos provinieron de los concejales María del Carmen Londoño y Rodrigo Salazar, quienes responsabilizaron directamente al secretario de Movilidad por el ambiente interno del organismo y pidieron su salida del cargo.

“Yo hago un llamado al Alcalde Alejandro Eder, para que retire de su cargo al señor Gustavo Orozco. Desde el año pasado yo lo dije aquí, que una situación como esta se iba a presentar y hasta que no hubiera un muerto, no se iba a detener el acoso, la presión, que se registra al interior de la secretaría de Movilidad contra los agentes de tránsito, pero no hicieron nada”, afirmó Londoño.

Además, manifestó que no han capacitado a los nuevos agentes y que no han generado un proceso psicológico para reducir la presión que reciben a diario además de las condiciones físicas a las que se enfrentan por las exigencias, que según ella, tienen que cumplir por acuerdos internos en los que exigen un monto determinado de comparendos al mes.

Le puede interesar: Alcaldía de Bucaramanga pide ayuda para más de 150 damnificados que dejó incendio

Y por otro lado, insistieron en que diciembre es un mes crítico en el que por aumento del flujo vehicular y las fallas en equipos semafóricos, incrementa la exposición de los agentes de tránsito. Hasta el momento no ha habido una respuesta formal por parte de la alcaldía ni del secretario de Movilidad ante las denuncias expuestas durante la sesión.

Lo que se sabe del caso del motociclista que murió en operativo de tránsito

El motociclista, Bryan Yusti Colmenares perdió la vida luego de un procedimiento de control de tránsito adelantado por un funcionario en Cali el pasado 10 de diciembre. Según información preliminar, el motociclista, quien iba acompañado de su pareja, habría omitido una señal del agente de tránsito y eso habría desencadenado una persecución. Durante ese seguimiento, el motociclista cayó y sufrió heridas de gravedad por las que posteriormente falleció.

Además, familiares de la víctima han denunciado a través de imágenes difundidas en redes sociales que hubo abuso de poder y aseguran que el agente de tránsito habría provocado la caída y lo habría golpeado en el piso.

Por su parte, la alcaldía anunció una investigación y separaron del cargo al agente de tránsito y enviado a operaciones administrativas mientras avanza el caso.