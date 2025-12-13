Alcaldía de Bucaramanga pide ayuda para más de 150 damnificados que dejó incendio

Las autoridades adelantan labores de limpieza y remoción de escombros para garantizar condiciones de seguridad luego de que unidades de socorro trabajaran durante la noche para apagar la conflagración. Foto: Archivo Particular

Un incendio de gran magnitud se registró en Bucaramanga y arrasó con 55 viviendas en el sector Las Pilas. La emergencia ocurrió en la noche del viernes 12 de diciembre y dejó cinco personas heridas y 163 damnificadas.

La conflagración obligó al despliegue total de los organismos de socorro del área metropolitana debido a que las llamas se propagaron con rapidez por las ráfagas de viento y porque las viviendas, en su mayoría, estaban construidas con materiales altamente inflamables.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga tuvo el apoyo de los bomberos de Floridablanca, la Defensa Civil, Cruz Roja y la comunidad para poder controlar el incendio tras casi tres horas de trabajo continuo, después de que ya el fuego había consumido viviendas en su totalidad.

El director del Cuerpo de Bomberos, Jorge Villareal, explicó que debido a la magnitud del incendió requirieron el apoyo de todas las unidades disponibles, además del apoyo de la comunidad. “La comunidad también ayudó bastante con baldes, con mangueras. También tuvimos el apoyo de bomberos de Floridablanca. Ellos vinieron a abastecer el agua que ya se nos estaba acabando”, indicó.

Por su parte, el balance preliminar indicó que cinco personas resultaron heridas con quemaduras de primer y segundo grado. Entre ellas, un hombre presentó quemaduras en el 70% de su cuerpo y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Santander (HUS). Mientras que las demás personas recibieron atención médica y se encuentran estables.

Durante el despliegue de organismos de socorro llegaron tres ambulancias, una unidad de rescate, dos camionetas y 35 voluntarios, quienes apoyaron las labores de atención prehospitalaria, evacuación y control del fuego.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció que decretaron calamidad pública para agilizar la atención y recursos para las familias damnificadas.

“Apenas tuvimos conocimiento, a los diez minutos ya teníamos dos máquinas de bomberos aquí, tratando de contener la conflagración. Llegaron cinco máquinas. El municipio de Floridablanca también nos ayudó. Tenemos un balance de 55 núcleos afectados, que representan casi 160 personas. Ya fue entregada la ayuda humanitaria en la mañana de hoy. Gracias a la unión institucional y de la comunidad se logró durante casi tres horas contener este incendio enorme”, dijo Sarmiento a Noticias Caracol.

El mandatario también mencionó que habilitaron un punto de recolección de ayudas en la alcaldía de Bucaramanga donde recibirán alimentos no perecederos, ropa para adultos y niños, kits de aseo colchonetas y agua potable, y también recolectarán alimentos para animales.

Durante los recorridos posteriores la Oficina de Gestión del Riesgo confirmaron el hallazgo de al menos cuatro perros calcinados, y advirtieron que la cifra podría aumentar teniendo en cuenta la magnitud del incendio.

El barrio permanece sin servicio de energía, mientras continúan labores de remoción de escombros, que realizan desde la alcaldía, la UNGRD y el Ejército. También la comunidad organizó una olla comunitaria en solidaridad con las familias afectadas.

Aunque las versiones iniciales apuntan a que el incendio pudo iniciar por una colilla de cigarrillo que habría quedado encendida en una vivienda y posteriormente la explosión de varias pipetas de gas, las autoridades señalaron que las causas aún no han sido establecidas.

Tras el incendio, las autoridades realizaron el ejercicio de caracterización y censo de los núcleos familiares afectados para realizar el registro total de los afectados y definir nuevas medidas de atención y apoyo para quienes perdieron sus viviendas.