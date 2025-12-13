Rescataron a familia caleña secuestrada en Medellín y capturaron dos presuntos responsables

Imagen de referencia. El operativo lo llevaron a cabo tras el análisis de información suministrada por familiares de las víctimas desde Cali. Foto: Policía de Antioquia

En Medellín, rescataron con vida a tres personas que permanecían secuestradas en un apartamento en el sector de El Poblado y capturaron el flagrancia a dos hombres, señalados de participar en el secuestro con fines extorsivos.

La Policía desarrolló el operativo tras una denuncia presentada por un familiar en Cali, ciudad de origen de las víctimas. Las tres personas se habían desplazado a Medellín para adelantar una negociación relacionada con la compra de bienes inmuebles.

Tras su llegada, las víctimas fueron engañadas, las sacaron del lugar donde se hospedaban y las trasladaron en contra de su voluntad hasta el inmueble donde estuvieron durante aproximadamente tres días.

Mientras los tenían retenidos en el apartamento, los presuntos secuestradores contactaron a los familiares y exigieron la venta de propiedades además del pago de una suma cercana a los COP 1.700 millones a cambio de su liberación.

La alerta a las autoridades por parte del familiar que recibió la llamada permitió que la Policía activara un plan especializado antisecuestro, que realizaron con labores de inteligencia, policía judicial y análisis técnico de información, lo que permitió llegar a la ubicación donde los tenían retenidos y planear el procedimiento de forma controlada.

“Gracias al análisis de las cámaras de la secretaría de Seguridad y el Distrito de Medellín se logró la identificación del sujeto que los condujo al vehículo utilizado para su cautiverio lo que le permitió a la Policía avanzar rápido en la búsqueda y localización”, explicó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.

Los uniformados lograron ingresar al apartamento y rescatar de forma segura a las víctimas sin que se registraran afectaciones físicas. Y capturaron a dos hombres, de 29 y 41 años, e incautaron una pistola y tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en el caso.

“Aquí en la ciudad de Medellín, toda la institucionalidad de manera articulada actúa sin titubeos frente al fenómeno del secuestro y la extorsión. Ningún grupo criminal va a convertir nuestra ciudad en un escenario de amenaza, de engaños y de retenciones ilegales. Vamos a seguir fortaleciendo todas las capacidades que se requieran para que se cuenten con las herramientas investigativas por parte de las autoridades y toda la articulación interinstitucional para que cualquier caso de esto encuentre una respuesta inmediata, firme y eficaz”, agregó Villa.