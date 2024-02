Condecoraron a auxiliar de la Policía que salvó a mujer en el MIO de Cali

La auxiliar de Policía Gloria Fernanda Mora fue reconocida por el Concejo de Cali. Foto: Concejo de Cali

La auxiliar de la Policía Gloria Fernanda Mora fue condecorada por el Concejo de Cali tras el acto heroico que realizó en la estación Santa Librada, en el sur de la ciudad: salvó a una menor de edad embarazada, que estaba siendo amenazada por un hombre.

El hecho, que se presentó la semana pasada, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la estación del Sistema el Masivo Integrado de Occidente (MIO) en Cali. La pareja se subió por una de las puertas por las que recogen pasajeros los buses, por lo que la patrullera Mora les pide salirse de la estación.

“Cuando él groseramente me dice que va a pagar el pasaje, le grita a la muchacha que dónde está la plata y yo me quedo mirando esa escena. Cuando ellos salen de la estación, ella me ha picado el ojo y me hace por detrás una escena de que me vaya con ella”, explicó a Noticias Caracol la auxiliar Mora.

En las imágenes de la cámara se ve que la pareja sale, pero la auxiliar pronto va en busca de uno de sus compañeros en la estación y capturan al sujeto. En ese momento se dan cuenta de que el hombre habría herido con un arma blanca a la mujer.

“Ella me comenta que es que él la tiene amenazada, que él fue el que le pegó la puñalada y que ella me llamó porque él le dijo que le iba a pegar en la casa y que él varias veces ya la ha intentado matar”, explicó la auxiliar de la Policía.

Tanto la Policía como el Concejo reconocieron el trabajo de la patrullera, así como invitaron a la ciudadanía a reconocer las señales de peligro que se han establecido en los casos de violencia de género.

Sobre el agresor, las autoridades indicaron que fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar y fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso.

En 2023, en Cali se registraron 10 feminicidios, mientras que en lo que va de este año se han reportado tres casos.