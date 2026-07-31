Confirman que restos hallados son de la hija de María Camila Potosí

En los últimos días, familiares y ciudadanos realizaron movilizaciones para exigir justicia y pedir respuestas sobre lo ocurrido con la joven. Foto: Redes sociales

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La Personería de Cali confirmó que los restos hallados en la comuna 18 de la ciudad corresponden a los de Alahia, la hija de María Camila Potosí, la mujer embarazada de 21 años que fue hallada muerta sin su bebé en el vientre.

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Según indicó el ente de control, recibió la información de que el Instituto Nacional de Medicina Legal ya tiene listo el informe técnico que confirma que los restos hallados por el CTI corresponden a los de la hija de Potosí.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos, quienes hoy enfrentan una tragedia que enluta a toda la ciudad”, señaló la Personería de Cali.

Se espera el pronunciamiento oficial de Medicina Legal, el cual será clave para la imputación en contra de las cinco personas capturadas, que son señaladas de haber participado en la desaparición y feminicidio de María Camila Potosí y su hija, debido a que el delito depende de si la niña falleció o no en el vientre de la madre.

Sobre el caso, Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, señaló a Noticias Caracol que los resultados del peritaje del cuerpo de María Camila ya fueron entregados a la Fiscalía, por lo que le corresponderá al ente de investigación dar los detalles al respecto.

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Frente a los restos de la menor de edad, aseguró que fue el mismo perito que analizó el cuerpo de la madre el que hizo los análisis sobre la hija.

“Nosotros hacemos un abordaje con un grupo de peritos (...). Lo que hicimos de diferente es que tomamos unas muestras genéticas porque precisamente se dijo que inicialmente había aparecido una niña con las mismas características. Lo que se hace con los restos de la bebé es identificar que sean humanos y con esa genética hacer un cruce de información de ADN para determinar que es la hija de María Camila”, añadió Cortés.

¿Qué le pasó a María Camila Potosí?

La joven de 21 años y ocho meses de embarazo desapareció el pasado 16 de julio y fue encontrada muerta cuatro días después junto al río Meléndez, en el sur de Cali, sin el bebé que esperaba en su vientre, lo que causó la indignación del país.

En los últimos dos días, las autoridades confirmaron la captura de cinco personas, entre ellas la mujer que transportó durante el día de su desaparición a María Camila, quienes habrían planeado y asesinado a la joven embarazada. A la par, las autoridades confirmaron que miembros del CTI hallaron, en la comuna 18, muy cerca de donde se halló a la madre, los restos de la bebé a la que llamarían Alahia.

Según las autoridades, una de las principales hipótesis que evalúan es que la mujer capturada, Yulieth, habría contactado a los otros cuatro sujetos para asesinar a Potosí y quedarse con su bebé, debido a que había simulado un embarazo de su última expareja para continuar a su lado.

Los capturados serán acusados por la Fiscalía por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Tras el hallazgo del cuerpo de la recién nacida, las autoridades podrían sumar nuevos delitos a la acusación.