“El orden incomoda”: el mensaje con el que el exsecretario de movilidad de Cali se despidió

En un hilo publicado en su cuenta de X, el exsecretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, aseguró que llegó al cargo con la convicción de “ayudar a enderezar la ciudad” y que se va del puesto convencido de que el orden no responde a ideologías.

Orozco señaló que durante su paso por la entidad entendió que normalizar el desorden tiene consecuencias directas, especialmente en las vías. “Aprendí que cuando el desorden se normaliza, la ciudad pierde. Mirar para otro lado también es decidir, y es una decisión que termina costando vidas en las vías”.

El exfuncionario también se refirió a los retos que trae liderar una entidad que toma decisiones impopulares. Según expresó, genera incomodidad y resistencia. Sin embargo, defendió que mantener esa línea con coherencia contribuye directamente a la seguridad, que impacta positivamente la economía y fortalece la confianza ciudadana.

Llegué a la Secretaría de Movilidad con una convicción clara por ayudar a enderezar esta ciudad. Me voy convencido que el orden no es discurso ni ideología, es un principio básico. Para unos, el gran enemigo de su agenda conveniente de anarquía y caos. — Gustavo Orozco (@orozcolgustavo) February 2, 2026

Resultados, control y espacio público

En su balance, Orozco destacó que durante su gestión “menos caleños murieron en siniestros viales. Ese es el indicador más importante y la razón por la que todo valió la pena”. Con esto, añadió que hubo una reducción en comparendos por documentos vencidos, al considerar que el control ayuda a que cumplir vuelva a ser la regla.

Asimismo, resaltó los avances en la organización del espacio público, como en la recuperación de andenes, ordenamiento en zonas de parqueo y descongestionamiento en puntos críticos de la ciudad. Para Orozco, la movilidad no se limita al tráfico, sino que implica cultura ciudadana, autoridad legítima y priorizar a los actores más vulnerables, como peatones y motociclistas.

En su mensaje final, agradeció al alcalde Alejandro Eder. a su equipo y a la ciudad, asegurando que se va tranquilo y convencido de que su paso por la secretaría fue una forma de servir y defender la vida desde el orden.

Orozco salió de la alcaldía, junto con el secretario de Seguridad, Jairo García, luego de que las encuestas mostraran una desfavorabilidad superior al 60 % de la gestión del alcalde Eder. En su reemplazo fue nombrado como secretario de Movilidad Sergio Moncayo Velásquez, quien venía trabajando en la cartera como subsecretario.

La gestión de Orozco fue controvertida, debido a que en varias ocasiones salió a acompañar a los agentes de tránsito a detener a infractores. En uno de esos momentos, un motociclista lo atropelló, lo que le produjo una lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una mano.