Los precios al productor comenzaron 2026 al alza: agricultura lideró el repunte

Entre los productos que más contribuyeron al incremento mensual del IPP en enero se destacaron las frutas de pepita y de hueso, los cítricos. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Finagro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Índice de Precios del Productor (IPP) de la producción nacional registró en enero de 2026 una variación mensual de 1,51 % frente a diciembre del año pasado, un aumento explicado principalmente por el comportamiento del sector de agricultura, ganadería y pesca, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El reporte muestra que el resultado mensual estuvo marcado por el fuerte aumento de los precios en el sector de agricultura, ganadería y pesca, que registró una variación de 5,41 % en enero.

En contraste, los precios de la industria manufacturera subieron 0,40 %, mientras que los de minería aumentaron 0,55 %, ambos por debajo del promedio nacional.

El IPP es un indicador que mide los precios en la primera etapa de comercialización de los bienes. Por ello, sus movimientos sirven como una señal temprana sobre posibles presiones de precios que, con el tiempo, pueden trasladarse al consumidor final (la inflación).

Frutas y verduras más caras para productores

Entre los productos que más contribuyeron al incremento mensual del IPP se destacaron las frutas de pepita y de hueso, los cítricos y el oro en bruto, semilabrado o en polvo, que en conjunto aportaron más de un punto porcentual al resultado total del índice.

En sentido contrario, productos como los huevos de gallina con cáscara y el café registraron caídas de precios que moderaron el alza general.

La mirada anual

Pese al aumento registrado en enero, la comparación anual muestra un comportamiento distinto. Frente a enero de 2025, el Índice de Precios del Productor presentó una variación negativa de 1,98 %, reflejando una reducción en los precios que reciben los productores en los últimos doce meses.

En este resultado anual influyó especialmente el comportamiento del sector de minería, que registró una caída de 21,26 % frente al mismo mes del año pasado, mientras que la industria manufacturera y la agricultura mostraron variaciones positivas, aunque insuficientes para compensar la caída del sector minero.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.