Asesinaron a exconcejal y líder social en zona rural de Cajibío, Cauca

En la vereda El Culebriado, del corregimiento de Campoalegre, en Cajibío, Cauca, se registró el martes 7 de octubre el asesinato del exconcejal y líder social Inocencio Blanco.

Blanco, era reconocido por su trabajo social y por ser cofundador de la vereda, además se desempeñó como concejal por el partido Liberal y defendió los intereses de su comunidad y su territorio.

Según la información preliminar, el líder fue interceptado por sujetos armados cuando se dirigía a su vivienda quienes le dispararon repetidamente, causándole la muerte en el sitio.

Por su parte, la gobernación lamentó la muerte del hombre y expresó sus condolencias a familiares y a la comunidad. “Hemos dispuesto la coordinación inmediata con las autoridades competentes para esclarecer este crimen y fortalecer la protección de nuestros líderes sociales y comunitarios. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional en los territorios y garantizar la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades”, dijo el gobernador Octavio Guzmán.

Mientras que desde la Defensoría del Pueblo ya han emitido alertas tempranas por los riesgos que corren los líderes sociales en el territorio. “Ya la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 13 del 2025, la cual precisamente incluye al municipio de Cajibío con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados, representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, dijo Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

Además, Blanco se convirtió en el líder número 154 asesinado en el país en lo que va del año, y el número 36 en el departamento del Cauca.

Según Indepaz, en el municipio operan varias estructuras de las disidencias de las Farc, pertenecientes al Bloque Occidental del Estado Mayor Central, pero también bandas locales que disputan el control de corredores estratégicos.