Turista estadounidense resultó herido tras oponerse a un robo en El Peñol

En el sector conocido como La Réplica, en El Peñol, Antioquia, se registró un intento de robo que desató un tiroteo y dejó a dos personas heridas, entre ellos un turista estadounidense.

Según la información de las autoridades, dos hombres en motocicleta interceptaron al ciudadano y lo intimidaron con un arma de fuego para quitarle sus objetos personales. Sin embargo, el hombre se opuso al robo y los delincuentes empezaron a disparar.

El hombre resultó herido y una mujer que lo acompañaba también recibió un impacto de bala. Por la gravedad de las heridas, el turista fue trasladado al Hospital de Rionegro.

“Salen inmediatamente remitidos, pues con la verdad sus heridas están bien negras, se encuentran solamente en un procedimiento médico, según lo que informaron los gallegos, las heridas pues son graves, pero ahí está todavía en tratamiento”, aseguró Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

Por su parte, las autoridades lograron identificar a través de cámaras de seguridad a los responsables. Capturaron al conductor de la motocicleta, pero no del autor de los disparos, quien huyó en otra moto. Activaron un plan candado para dar con su paradero.

Las versiones preliminares indican que los responsables haría parte de un grupo delincuencial de Medellín. Además, las autoridades investigan si el vehículo del capturado estaría asociado con otros casos de hurto en la zona.

Recientemente un hecho similar se registró en el municipio en el que hombres armados que se movilizaban en un vehículo se enfrentaron a disparos con uniformados de la Policía que realizaban un operativo de control en la vía Guatapé–El Peñol. En este hecho, uno de los atacantes resultó herido y su acompañante huyó.