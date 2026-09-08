Desarticularon banda delincuencial que generaba COP 45 millones al mes en Valle del Cauca

Imagen de referencia. Dos de los cinco capturados fueron enviados a centros de reclusión mientras avanza el proceso en su contra. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Tras ocho diligencias de allanamiento y registro, en el municipio de Bolívar, en Valle del Cauca, las autoridades confirmaron la desarticulación del grupo delincuencial de “La Esperanza”, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en la región y el corregimiento de Ricaurte.

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En total, fueron capturadas cinco personas, que fueron acusadas por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como se incautaron 69 dosis de bazuco, dos bolsas con sustancia rocosa, al parecer base de cocaína, dosificadores de estupefacientes, COP 830.000 en efectivo, una pistola y cuatro teléfonos celulares.

“A través de la Unidad Básica de Investigación Criminal en coordinación con la inteligencia policial, grupo de operaciones especiales y el CTI se logró la desarticulación del grupo”, explicó el teniente coronel Marco Antonio Mora Tous, comandante del Distrito de Policía Roldanillo, quien añadió que la banda tenía expendios fijos y móviles para la comercialización de la droga, así como hacía entregas a domicilio.

“Según la investigación, el grupo generaba una renta ilícita estimada en COP 45 millones mensuales”, añadió el uniformado.

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En audiencias preliminares, las autoridades confirmaron que se hizo la imputación de cargos, así como se impusieron medidas de aseguramiento a los capturados. Dos fueron enviados a la cárcel, mientras que los otros tres fueron cobijados con medidas de detención domiciliaria mientras avanza el proceso.

Adicionalmente, Mora Tous hizo un llamado a la ciudadanía a aportar a las autoridades cualquier información que permita identificar este tipo de acciones criminales, y a denunciar cualquier acto violento que se esté planeando o se cometa.

Para ello, las autoridades tienen habilitada la línea de emergencias 123, el chat de WhatsApp 310 335 0226 y la aplicación “Mi Policía”, donde se pueden realizar denuncias anónimas y acceder a servicios que ofrecen las autoridades.