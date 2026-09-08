Incendio forestal en Guatapé consumió más de cinco hectáreas de bosque

La mitigación del incendio se complicó por las dificultades para entrar a la zona donde estaba el foco. Foto: Policía de Antioquia

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Las autoridades confirmaron que se logró controlar el incendio que el pasado lunes 7 de septiembre se registró en el municipio de Guatapé, en Antioquia, y que consumió más de cinco hectáreas de bosque.

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Según reportó la Policía de Antioquia, la conflagración se reportó sobre las 9:00 a. m. en cercanías de un conjunto residencial, por lo que la emergencia la atendieron inicialmente los bomberos de Guatapé, pero debido a las dificultades de acceso a la zona donde estaba el foco del incendio, se solicitó apoyo externo.

La emergencia fue atendida por Tránsito Fluvial y la Policía de Turismo, quienes aportaron una lancha policial para el desplazamiento de los equipos de emergencia. Además, sobre las 11:00 a.m. se unieron uniformados de la Policía, el Ejército, EPM y cuerpos de socorro de municipios aledaños.

El balance final evidenció que fueron afectadas 5,1 hectáreas. Adicionalmente, el cuerpo de bomberos voluntarios de Guatapé confirmó que no hubo personas lesionadas ni se hallaron animales muertos y heridos en medio de los trabajos de mitigación.

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El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, agregó que “27 personas pertenecientes a los diferentes organismos de emergencia adelantaron estas labores de control y de atención, con el apoyo de una máquina de extinción de incendios de la Policía Nacional”.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), hasta la tarde del pasado lunes había en el país 18 incendios activos en Tolima, Norte de Santander, Cauca y Nariño.

En Antioquia, en los últimos días, se registró una emergencia en La Estrella, donde un incendio afectó a una empresa de reciclaje en la que trabajaban más de 30 familias. En los trabajos de control intervinieron más de 100 personas de cuerpos de socorro de la zona.