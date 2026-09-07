Hallan muerto a un hombre sirio en un apartamento en Medellín

Imagen de referencia. El hombre se hospedaba en un apartamento reservado a través de Airbnb en El Poblado. Foto: Alcaldía de Medellín

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Un extranjero de 40 años fue encontrado muerto en el interior de un apartamento que había alquilado, con fines vacacionales, en el sector de El Poblado, en Medellín. El hombre fue identificado como Fadi Al Refai, un ciudadano de nacionalidad siria que, según las autoridades, también contaba con pasaporte alemán. El hombre llevaba varios días hospedado en la vivienda que había reservado mediante la plataforma Airbnb.

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Los empleados del alojamiento aseguraron que el último contacto que tuvieron con Al Refai fue el martes 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha nadie volvió a saber de él, aunque se asumía que continuaba dentro del apartamento.

Los días transcurrieron sin que hubiera señales de actividad, hasta que venció el plazo del arrendamiento, lo que llevó al personal del Airbnb a dirigirse al apartamento para verificar qué estaba sucediendo. Tras llamar en repetidas ocasiones sin obtener ninguna respuesta, los trabajadores decidieron forzar la entrada y al ingresar, el domingo 6 de septiembre, encontraron al hombre sobre la cama de la habitación y sin reaccionar a los llamados.

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Los empleados se comunicaron con las líneas de emergencia, y hasta la vivienda llegaron los paramédicos junto con unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes confirmaron que el extranjero no tenía signos vitales y que su fallecimiento se había producido varias horas antes.

La investigación del caso quedó en manos del CTI, cuyos funcionarios realizaron el levantamiento del cadáver.

Por ahora, las autoridades descartaron que la muerte de Al Refai se hubiera producido en circunstancias violentas, pues el cuerpo no presentaba señales que apuntaran a este suceso. Sin embargo, las causas del fallecimiento siguen bajo investigación y deberán ser confirmadas mediante la necropsia.