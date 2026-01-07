Desplome de una grúa en una obra en Buenaventura dejó a un niño muerto y varios heridos

Tras perder el equilibrio, la grúa cayó sobre varias viviendas y negocios. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el sector La Esperanza, en el corregimiento de Córdoba, en Buenaventura, se presentó una grave emergencia en medio de las obras de un puente peatonal, luego de que una grúa cayó junto a un grupo de viviendas, dejando a varias personas heridas y un niño muerto.

Lea: Sacaron a la secretaria de Educación de Amagá tras protagonizar una riña, ¿qué pasó?

Versiones de los testigos señalan que el operario de la concesión vial Camino del Pacífico, que realiza la construcción de un puente peatonal en el kilómetro 23, perdió el control de la grúa, por lo que al intentar hacer una maniobra, la máquina se desequilibró y cayó sobre las viviendas y negocios aledaños.

Entre los heridos se reportaron el operador de la grúa y tres menores de edad de dos, 12 y 14 años, que quedaron atrapados en las viviendas sobre las que cayó la pluma de la maquinaria.

Un niño de 12 años murió y otros dos niños resultaron heridos tas un accidente, que se presentó durante la instalación de un puente peatonal sobre la vía a Buenaventura, en el corregimiento de Córdoba. La pluma de una grúa cayó sobre viviendas ocasionando la tragedia.#MañanasBLU pic.twitter.com/BBKvdtPf6l — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 7, 2026

“El muchacho que estaba manipulando la grúa no es el que normalmente lo hace, porque el operador fijo estaba descansando, este era el que le ayudaba y todo el mundo decía que no sabía manejar eso bien. Cuando fue a voltear cayó encima de las casas, desbaratando dos negocios y le cayó encima a la gente”, dijo a Blu Radio un testigo.

Le puede interesar: Lo que se sabe del asesinato del joven alemán asesinado en La Guajira

Del niño que murió, de 12 años, se sabe que alcanzó a ser trasladado con vida a un centro asistencial de Cali, donde finalmente se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas.

En comunicado, la concesión Unión Vial Camino del Pacífico lamentó la muerte del menor de edad y envió las condolencias a la familia y al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba, Santa Elena y San Cipriano.

“Una vez conocido el evento, nuestro personal operativo activó de manera inmediata el Protocolo de Atención de Emergencias. Ante este hecho, la prioridad absoluta de la Unión Vial es brindar soporte total a la familia afectada, para lo cual hemos dispuesto de un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial y asistencia permanente con el fin de atender sus necesidades en estas difíciles circunstancias”, indica el comunicado.