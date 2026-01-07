Sacaron a la secretaria de Educación de Amagá tras protagonizar una riña, ¿qué pasó?

En videos difundidos en redes sociales se ve a Salomé Rojas enfrentarse con otra mujer. Foto: Alcaldía de Amagá-captura de pantalla

En medio de un grave escándalo se encuentra involucrada la secretaría de Educación de Amagá, Salomé Rojas, por cuenta de una riña de la que fue protagonista durante las celebraciones de Año Nuevo en el municipio y que le costó su salida provisional del cargo.

Del hecho hay videos que se difundieron en redes sociales, en los que se ve a Rojas participar de una violenta riña entre varias personas, entre las que estarían involucrados algunos miembros de su familia. Como agravante, en las imágenes se alcanza a ver a una mujer que entra en la discusión con un arma blanca en la mano.

Por la gravedad de lo ocurrido, el alcalde del municipio, Wílser Darío Molina, rechazó los actos de violencia y anunció el retiro del cargo de Rojas y de la otra contratista, que también participó en la riña, mientras se adelantan las investigaciones de lo que ocurrió esa noche.

“Si bien es en horario extralaboral, porque fue el primero de enero, a eso de las nueve, diez de la noche, pues, la verdad, nosotros como administración rechazamos y deploramos que estos actos ocurran, y más que sean inmersos funcionarios públicos”, añadió el mandatario.

El alcalde también indicó que Rojas había explicado que entró a la pelea para defender a su mamá y su hermana, pero el mandatario recalcó en la importancia del rol de los funcionarios públicos.

“No se compadece que funcionarios nuestros estén en espacios públicos, que a pesar de ser de la esfera de lo privado, generen escándalos, eso no lo puedo tolerar, porque si algo he hecho es ser reiterativo con el llamado en pedirles que sean muy cuidadosos, porque cuando nos volvemos personas públicamente expuestas, los ojos de la sociedad están puestos en cada uno de nosotros”, concluyó el Molina.