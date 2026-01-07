Lo que se sabe del asesinato del joven alemán asesinado en La Guajira

Elxnat Leif Lino había llegado al país en agosto del año pasado. Foto: Archivo Particular

La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de COP 70 millones por información de los responsables del asesinato del alemán Elxnat Leif Lino, de 26 años, quien fue encontrado muerto en una vía en zona rural del municipio de Manaure.

Primeras versiones indican que mientras el joven se movilizaba en su motocicleta por el sector de Cuatro Vías, que comunica a Maicao y Uribia, hombres armados lo interceptaron para robarle el vehículo, pero al oponer resistencia le dispararon.

Tras el ataque, los sujetos huyeron del lugar sin llevarse la motocicleta Suzuki, de placas UMM 20H, que quedó a 50 metros del cuerpo del joven, que fue encontrado muerto en la mañana del pasado martes 6 de enero.

“Se mantienen activas varias líneas de investigación orientadas a establecer el paradero de los responsables, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional. También hacemos el llamado a la ciudadanía para que aporte información a través de los canales oficiales, con reserva de identidad garantizada”, indicaron las autoridades de La Guajira.

¿Quién era el extranjero asesinado en La Guajira?

Elxnat Leif Lino, quien estaba de turismo en el país desde el pasado 8 de agosto, era oriundo de Darmstadt, en Alemania, y, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, era apasionado por la fotografía, la música y los viajes.

El alemán estudiaba licenciatura de Ingeniería Ambiental en la Universidad Técnica de Darmstadt y tenía una empresa de desarrollo de software, enfocada en el crecimiento sostenible, que ayudaba a pequeña y medianas empresas a desarrollar sus actividades productivas respectando el medio ambiente.

Ante lo ocurrido, las autoridades en La Guajira ofrecieron la recompensa, así como se establecieron líneas de investigación con la Policía y el Ejército para dar con los responsables del crimen. Además, este miércoles se tiene prevista la activación de un Puesto de Mando Unificado en la que se espera que se tomen nuevas medidas.

En 2025, en La Guajira se registraron 271 asesinatos, lo que representa un aumento cercano al 18 %, en comparación con los registrados el año anterior. Los principales aumentos se dieron en Uribia (92 %) y Albania, que pasó de cero casos a 12.