Detectan señales de vida bajo los escombros del edificio Vanessa en Cali

El edificio Vanessa, ubicado en la carrera 44 con calle 9A, es una de las estructuras que colapsó durante el terremoto. Foto: Personería de Cali

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Los organismos de socorro que trabajan en el sur de Cali confirmaron la presencia de señal de vida de al menos tres personas entre las ruinas del edificio Vanessa, ubicado en la carrera 44 con calle 9A, una de las estructuras que colapsó durante el terremoto del pasado 10 de agosto. En este punto se registró la desaparición de 15 personas, por lo que hay varias personas apoyando las labores en la zona.

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La operación en este sitio pasó a ser dirigida por el equipo de búsqueda y rescate de Israel, que ahora coordina las labores junto con los cuerpos de socorro colombianos. Durante la jornada, los rescatistas aplicaron el protocolo de silencio, una técnica que consiste en suspender toda actividad ruidosa alrededor de la estructura para poder captar cualquier sonido proveniente del interior de los escombros.

La Personería de Cali confirmó el hallazgo e hizo un llamado a la comunidad para no interferir con el trabajo de los equipos especializados: “confirman organismos de socorro que, por lo menos, hay tres personas con vida bajo los escombros del edificio Vanessa. En este momento es fundamental permitir el trabajo de los organismos de socorro, mantener despejada la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. La esperanza está puesta en que las labores de rescate permitan encontrarlas y rescatarlas con vida”.

El objetivo inmediato de los rescatistas es lograr establecer comunicación con las personas atrapadas, lo que permitiría orientar mejor las maniobras y hacer más precisa la intervención sobre la estructura colapsada.

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Según el análisis de datos realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), al viernes 14 de agosto el número de fallecidos en Cali es de 96 personas, afirmó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Mientras tanto, los equipos técnicos mantienen las inspecciones en las estructuras ubicadas en las zonas impactadas con el fin de determinar la severidad de los daños y establecer cuáles estructuras representan riesgo para la población. También continúan simultáneamente las labores de búsqueda y rescate en distintos sectores de la ciudad.