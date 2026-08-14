¿Cómo se puede ayudar desde Antioquia a los damnificados por el terremoto?

Los puntos de acopio en Medellín funcionan en bancos de alimentos, parques biblioteca, la Terminal del Norte, la Universidad EAFIT y el hall de la Alcaldía. Las donaciones son canalizadas en articulación con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Foto: Alcaldía de Medellín

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Los municipios de Antioquia se han sumado a la campaña “Colombia se levanta”, la estrategia solidaria que busca canalizar ayudas hacia las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

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Tanto en Medellín como en las distintas subregiones del departamento, las administraciones locales y los organismos humanitarios habilitaron distintos centros de acopio para facilitar los aportes de la ciudadanía.

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco), dispuso diez sitios para recibir las donaciones, ubicados en distintas zonas de la ciudad:

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín

Fundación Saciar

Parque Biblioteca Belén

Parque Biblioteca San Javier

Parque Biblioteca Gabriel García Márquez

Parque Biblioteca León de Greiff

Biblioteca Pública El Poblado

Terminal del Norte, local 9840

Universidad EAFIT, placa cubierta

Hall de la Alcaldía de Medellín

La secretaria de Inclusión Social de Medellín, Luz María Ramírez, precisó que los elementos prioritarios que requieren las familias damnificadas “pueden ser de la canasta básica de alimentos, alimentos no perecederos, granos, entre otros, y además otros insumos esenciales como kits de aseo, pañales, colchonetas, mantas”.

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Otros municipios del departamento

Rionegro (Oriente): la Alcaldía dispuso tres lugares para la recepción de ayudas del oriente antioqueño en horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. en el parqueadero del Coliseo Iván Ramiro Córdoba, ubicado frente al estadio; la sede de la Casa 5 Pasitos; y las instalaciones del antiguo Colegio San Antonio.

Envigado, Sabaneta y Bello: estos municipios cuentan con puntos de recolección coordinados con la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. En Envigado, uno de los sitios habilitados funciona en la oficina 135 del Centro Integral Las Vegas; en Bello se habilitó la Sede de Apoyo Norte (Alianza Copacabana/Bello); en Sabaneta está la Central de Recolección en articulación con la alcaldía.

Apartadó (Urabá): se habilitó La Casa Morada en el barrio Policarpa como un centro de acopio con el fin de facilitar la recolección de donaciones en toda la subregión de Urabá. Las alcaldías locales están direccionando la recepción de donaciones físicas hacia los comandos de Bomberos y dependencias de Inclusión Social de cada municipio.

La recomendación para los habitantes de los distintos municipios de Antioquia es acudir directamente a la oficina de la Alcaldía local o a la estación de Bomberos del municipio. La mayoría de administraciones municipales están recogiendo las ayudas en especie de manera centralizada para posteriormente transportarlas en conjunto hacia los centros logísticos departamentales. Municipios como Sonsón y Entrerríos, entre otros, ya adoptaron este esquema.

En zonas rurales o veredas alejadas de los cascos urbanos, las parroquias locales en conjunto con las diócesis activaron colectas para facilitar el transporte de los víveres en camiones autorizados hacia los centros logísticos departamentales.

Donaciones económicas

Para aportar directamente recursos económicos se puede hacer mediante la Corporación Presentes que está trabajando en conjunto con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, por medio del canal en su sitio web presentes.co se dona ingresando a la campaña “Colombia se levanta”. La Cruz Roja Colombiana también dispuso sus canales oficiales dentro de la campaña.

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Otra alternativa es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que habilitó la cuenta corriente 15264342372 de Bancolombia y la cuenta de ahorros 04867105340, ambas a nombre de la organización con NIT 900326456-1. La Fundación PLAN, por su parte, activó la campaña “Terremoto en Colombia” con la llave Bre-B emergenciaterrem.

Las autoridades insisten en que las donaciones se realicen únicamente por canales oficiales, con el fin de garantizar el seguimiento de las ayudas y su correcta distribución entre las familias afectadas.