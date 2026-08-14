Incendios forestales en Yumbo causaron alarma entre los ciudadanos

Imagen de video de redes sociales del incendio forestal en Yumbo en la noche del jueves 12 de agosto de 2026. Foto: Redes sociales

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Un incendio de cobertura vegetal se propagó durante la noche del jueves 13 de agosto en la zona alta del sector de las antenas, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Las llamas avanzaron hacia áreas cercanas al barrio Las Américas y fue controlada por los organismos de socorro alrededor de las 10 p.m.

La magnitud del incendio fue visible desde distintos puntos del casco urbano, situación que generó preocupación entre la comunidad,q ue reportó en redes sociales el avance de las llamas.

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La alcaldía de Yumbo confirmó que el incendio se encontraba en cercanías del barrio Las Américas y que las unidades del Cuerpo de Bomberos ya adelantaban las labores de extinción. “Personal de Bomberos Yumbo con la Secretaría de Gestión del Riesgo se encuentra en la parte alta de las antenas haciendo el control”.

La secretaria de Gestión del Riesgo de Yumbo, Diana Marcela Navarro, informó que hacia las 10 p.m., aproximadamente dos horas después del incio del incendio, la emergencia había sido controlada en el sector de las antenas, con lo que entregó un parte de tranquilidad a los habitantes del municipio.

Navarro hizo un llamado a la comunidad con el fin de evitar comportamientos que puedan originar este tipo de situaciones, especialmente en medio de temporada de altas temperaturas que atraviesa el país y la emergencia en que se encuentra en la región por cuenta del terremoto.

El alcalde de Yumbo, Alex Ruiz, informó que se había controlado otro incendio en el sector Manga Vieja que habría impactado dos viviendas de estructura liviana . Además agradeció a quienes ayudaron a controlar el incendio forestal que amenazaba también al barrio Juan Pablo y el sector de Corbivalle

“Agradezco de corazón a nuestra comunidad que se unió para ayudar al Cuerpo de Bomberos de Yumbo, a la Defensa Civil y a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Gestión del Riesgo por su compromiso y por su trabajo articulado”, señaló el mandatario.

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La misma noche del 12 de agosto también se reportaron dos incendios forestales en el municipio de La Vega, Cundinamarca, en veredas contiguas al sector conocido como Alto de Minas, hasta donde se desplazaron los cuerpos de bomberos de Tenjo y Cota con carrotanques para apoyar las tareas de control.

Las emergencias por incendios forestales en el país se concentran críticamente en departamentos como Tolima y Nariño, ambos bajo declaratoria de calamidad pública, así como en áreas protegidas y montañosas del Cesar y Norte de Santander. A esta crisis climática se suman también los ecosistemas afectados en Antioquia y Santander.